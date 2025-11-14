¿Estás listo? Este es el festival de otoño más importante de la CDMX y está por llegar

Aki Matsuri es el festival de otoño más importante de la CDMX y que está por llegar a finales de noviembre, un evento de la cultura japonesa en México. El sábado 29 y domingo 30 se realizará una de las celebraciones más queridas en el país asiático, cuya finalidad es agradecer la cosecha de arroz y la nueva estación, que es ideal para realizar estos 3 rituales durante el equinoccio.

Este año, la Asociación México Japonesa echará la casa por la ventana, pues inundará las calles de la Ciudad de México (donde se encuentra un pueblo cercano para apreciar la mariposa Monarca) con los coloridos de su cultura y con diversas actividades para toda la familia, como espectáculos de danza, concurso de karaoke y pasarela de criaturas yokai, que son monstruos, dioses o espíritus.

El evento se llevará a cabo los 2 días de las 12 de la tarde a las 9 de la noche y se presentarán grandes agrupaciones que vienen directamente desde Japón para celebrar el festival. Cabe mencionar que en la cultura asiática también se realiza un ritual para que sea un año nuevo abundante.

Las personalidades que se presentarán en el festival de otoño y el costo de los boletos

En el festival de otoño más importante de la CDMX estarán presentes varias personalidades icónicas de Japón, para darle esa relevancia al evento que se realizará en México. Ellos son algunos:



Komaki – Baterista de Sugizo

Grupo Delightful Enchanting Lovely Angels

Taichi Hikida – Músico que participó en el anime One Piece

Sakura Musume

Rika Manami

Los boletos del Aki Matsuri ya se encuentran a la venta en el portal Boletia, donde se ofertan en 100 pesos la entrada general para adulto y en 50 pesos para niño, aunque con un cargo extra. También se venderán los días del evento, aunque su costo podría elevarse un poco más en taquilla.

Entre las reglas importantes del festival de otoño más importante de la CDMX está que los asistentes no podrán reingresar en caso de salir de la zona. Además, podrán ingresar desde las 12 de la tarde o hacerlo 2 horas antes del cierre; es decir, a las 7 de la tarde como máximo.