5 consejos prácticos para organizar tu closet como un profesional: deshazte de la ropa que ya no usas

En ocasiones, tener un closet bien organizado luce complicado, debido a la premura de cada persona por solo sacar la ropa y volverla a meter sin un orden, pero ello quedó atrás con estos 5 consejos que, además de ser fáciles, son prácticas que te harán ver como un profesional. Conoce estas 7 ideas para reciclar prendas viejas que tengas guardadas: te verás aesthetic.

Estos consejos no solo harán que tu closet luzca más ordenado, pues también podrás deshacerte de una vez por todas de esa ropa que ya no usas y que tal vez has acumulado desde hacía años. Con esta actividad liberarás más espacios, con el objetivo de comprarte los outfits que anhelas. Conoce estas 7 ideas para reciclar cortinas viejas que tengas guardadas.

Entre los consejos está organizar las prendas por secciones o colores.|IA

Los consejos para ordenar tu closet

1. Organizar por tipo de prenda

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, esta técnica es infalible para encontrar rápidamente lo que necesites, si es que vas de prisa.

2. Ordenar por colores

No basta con solo ordenar por sudaderas, pantalones o camisas, ya que también se recomienda hacerlo por colores, a fin de que el closet se vea mejor y tenga un aspecto más ordenado.

3. Doblar la ropa

Se recomienda usar esta técnica para que la ropa no se arrugue y tengas más espacio en tu closet. En los últimos años se hizo viral el Kon Mari, que consiste en doblar camisas para que se mantengan erguidas en el cajón de tu armario.

4. Limpiar con regularidad

Es recomendable hacerlo una vez a la semana, con el objetivo de realizar un tipo de inventario de las prendas y desprenderse de las que ya no sean necesarias para liberar espacio.

5. Utilizar cajas o canastas

Estos objetos son ideales para la ropa que no puede apilarse fácilmente, como lo son los calcetines o calzones. Con ello, ahorrarás espacio y podrás sacar las canastas para encontrar rápidamente la prenda.