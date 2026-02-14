7 cortes de pelo para verte bonita si tienes el cabello crespo

Un corte de pelo siempre es una decisión que se debe tomar con mucho cuidado ya que una mala elección puede arruinar todo. Es por esto que es importante consultar con los estilistas antes de cualquier cambio.

En este caso la inteligencia artificial nos ha ayudado con algunos cortes de cabello para lucir increíble con tu textura natural. Estos estilos marcan tendencia y favorecen el movimiento del cabello crespo.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello para pelo crespo?

Bob Rizado (Tradicional o Invertido): Un clásico que nunca falla. El bob tradicional (más corto atrás que adelante) aporta sofisticación y frescura al rostro.

Shaggy Rizado: Ideal si buscas volumen y un aire desenfadado. Este corte utiliza muchas capas para destacar la textura natural y dar mucho movimiento.

Pixie con Rizos: Para las más atrevidas, el pixie concentra el volumen en la parte superior, lo que estiliza las facciones y es muy fácil de mantener.

Corte Mariposa (Butterfly Cut): Esta tendencia de 2025 combina capas cortas que enmarcan el rostro con capas largas, logrando un equilibrio perfecto entre volumen y longitud.

Capas Largas Texturizadas: Si prefieres mantener el largo, las capas largas que comienzan por debajo del pómulo ayudan a alargar el rostro y evitar que el cabello se vea "pesado".

Mixie (Pixie + Mullet): Una opción moderna que mezcla lo corto del pixie con la longitud trasera de un mullet, creando un look rebelde pero femenino con rizos definidos.

Bob con Flequillo Rizado: Agregar un flequillo en capas suaviza los rasgos y da un aspecto juvenil y romántico.

Aquí te dejamos un consejo de expertos para que puedas obtener mejores resultados, pide que te realicen un corte en seco ya que permite ver la caída real del rizo y evitar sorpresas con el largo final.

Sin dudas estos cortes son hermosos y te harán lucir bien todo el tiempo.

