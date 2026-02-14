VIDEO: Así es “El Soyate"; lujoso rancho de Pepe Aguilar dónde ocurrió el supuesto ataque a su familia

El jueves 12 de febrero se dieron a conocer rumores sobre un supuesto ataque en contra de la dinastía Aguilar, misma que incluye a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, su ahora esposo Christian Nodal y Leonardo Aguilar;entre otros, todo esto en su rancho ubicado en Zacatecas, es por eso que en esta ocasión te contamos todo sobre esta emblemática y lujosa propiedad.

¿Cómo es el lujoso rancho de Pepe Aguilar dónde ocurrió un supuesto ataque?

El rancho “El Soyate” es una propiedad que con el paso de los años se ha vuelto histórica ya que fue un lugar donde Antonio Aguilar y su esposa Flor Silvestre compartieron grandes momentos y dónde incluso hoy en día descansan sus restos. El rancho se ubica en el municipio de Villanueva, en Zacatecas y actualmente es el sitio donde la familia Águilar pasa muchos momentos.

El rancho está conformado por miles de hectáreas y cuenta con diversos espacios como jardines amplios, arquitectura impresionante e imponente y fuentes. Por otro lado, el rancho destaca por tener áreas para practicar charrería. "El Soyate" también se caracteriza por tener animales, pozos de agua, una laguna muy grande, tierras para cultivar alimentos y una gran vegetación. El lugar es histórico ya que cuenta con vehículos que tuvo Antonio Aguilar.

En su canal de YouTube, Pepe Aguilar ha compartido grandes momentos que ha tenido en dicho rancho como comidas familiares, mismas que cuentan con una gran diversidad gastronómica. En los blogs publicados por el cantante se ha podido ver como su relación familiar es muy sana y divertida.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el supuesto ataque a su familia en Zacatecas?

A través de sus redes sociales Pepe Aguilar compartió un comunicado en el que aclaró que él y su familia se encontraban muy bien. Dijo que cerca del rancho se estaba llevando a cabo un operativo debido a una situación que Zacatecas enfrenta. “Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, dijo el reconocido artista.

Con dicho comunicado no sólo puso fin a los rumores sino que dió tranquilidad a muchos de sus fieles seguidores que se encontraban preocupados por el cantante y su familia.