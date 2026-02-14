13 diseños de uñas que pueden usar las niñas: son sencillas y no tan llamativas

Elegir diseños de uñas para niñas no tiene por qué ser complicado: la clave está en mantener las uñas cortas, usar colores suaves y optar por decoraciones pequeñas y fáciles de hacer. Así se ven bonitas, adecuadas para su edad y cómodas para ir a la escuela, a alguna celebración familiar o simplemente en su día a día.

Un buen diseño de uñas infantil combina sencillez, comodidad y un toque divertido. Antes de elegir, conviene considerar estas recomendaciones del sitio especializado Glowmess:



Uñas cortas y forma redondeada

Esmaltes en tonos pastel o nude (rosa claro, amarillo suave, melocotón, beige), que se ven discretos y tiernos.

Poca decoración: detalles en 1 o 2 uñas por mano, sin recargar todas las uñas.

Productos seguros, preferentemente esmaltes no tóxicos o a base de agua y fáciles de retirar.

Diseños apropiados para su edad: motivos infantiles como flores, corazones, animales o puntos.

1. Francesa verde con ranita y flores

Este diseño lleva una base nude con francesa en verde pastel y pequeñas flores blancas en las esquinas, y en una uña destaca una carita de ranita sonriente. Es infantil y alegre, pero sigue siendo discreto porque el fondo es natural y el dibujo principal se concentra en una sola uña.

2. Margaritas con abejitas en nude

Se utiliza un esmalte nude como base y se añaden margaritas blancas con centro amarillo, pequeñas abejas amarillas y negras y algunos destellos tipo estrella. El resultado es muy tierno y primaveral, manteniendo un aspecto suave gracias al color neutro predominante y a los dibujos pequeños.

3. "Coquette" con puntos, lazo y corazones

Este modelo tiene una base rosa claro con lunares negros y algunos detalles de corazones y un pequeño lazo en una sola uña. Es un estilo clásico y delicado: los puntos se hacen fácilmente con un punzón y el lazo se reserva para una uña para evitar que se vea recargado.

4. Amarillo pastel y blanco con flores mínimas

Aquí se combinan uñas lisas en amarillo pastel y blanco con otras en base transparente decoradas con flores pequeñas y puntos blancos. Los tonos claros lo hacen luminoso pero discreto, ideal para niñas que quieren algo diferente sin recurrir a colores muy intensos.

5. Coral con lunares y osito

Las uñas se pintan en coral suave y blanco, con lunares blancos sobre el coral y una uña con la carita de un osito rosa. Es un diseño juguetón y muy infantil en el que el elemento más llamativo, el osito, se limita a una sola uña para mantener la sencillez.

6. Puntos de colores en uñas cortas

Este diseño combina algunas uñas lisas en rosa intenso y azul marino con otras blancas decoradas con puntos grandes rosa y azul. Aunque los colores son más vivos, la estructura es simple: base lisa y lunares hechos con herramienta de puntos, sin dibujos complejos.

7. Verano tropical en tonos pastel

Este diseño alterna bases en azul cielo y lavanda pastel. Cada uña tiene un icono diferente: un tiburón, una piña, una palmera y una sandía, todos con ojitos tiernos. Es un estilo muy divertido y fresco para las vacaciones, pero se mantiene suave gracias a que los colores de fondo son mate y discretos.

8. Gatito de fiesta con lunares

Lleva una base de color gris claro con pequeños lunares en rosa vibrante. En la uña anular destaca un gatito gris sobre fondo blanco que lleva un gorrito de fiesta. Es una opción perfecta para las amantes de los animales que buscan algo tierno pero con un toque moderno y neutro.

9. Conejitos en colores variados

Este modelo utiliza una paleta de colores "mismatched" (cada uña de un color) en tonos menta, azul, lila y rosa muy suaves. El detalle especial es la carita de un conejo blanco asomándose desde el borde de cada uña. Es muy minimalista y dulce, ideal para quienes quieren algo tierno sin que sea demasiado llamativo.

10. Pollitos saliendo del cascarón

El diseño utiliza un amarillo pastel como base principal, simulando pollitos asomándose por un cascarón blanco pintado en las puntas (estilo francesa irregular). Los ojitos con pestañas le dan mucha personalidad. Es un diseño brillante y alegre que se ve muy limpio por el uso del blanco.

11. Granja de animales con brillo

Combina caras de animalitos (vaca, cerdito y pollito) sobre una base transparente o blanca, junto con uñas en rojo sólido con purpurina. Es un diseño con más contraste que los anteriores, pero los dibujos son tan sencillos que mantienen esa esencia infantil y ordenada.

12. Nubes tiernas al atardecer

Este diseño presenta un degradado o "ombré" que va del azul agua al lavanda, con pequeñas nubes blancas esponjosas distribuidas por toda la uña. Es un estilo muy soñador y relajante que, al no tener personajes, resulta un poco más artístico y sutil.

13. Rosas clásicas y románticas

Combina uñas en color rosa sólido con otras de base blanca que llevan rosas pintadas a mano en tonos fucsia y hojas verdes. Es el diseño más "femenino" y clásico de la lista; se siente elegante y delicado porque los dibujos florales no cubren todas las uñas.