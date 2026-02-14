Novio de Imelda Tuñón hace impactantes declaraciones tras sus primeras vacaciones juntos

Tras la confirmación de que Jose Manuel Figeroa inició un proceso legal en contra de Imelda Tuñón por daño moral, se conoció que la cantante no está en la Ciudad de México ya que se encuentra de vacaciones con su actual novio.

De acuerdo a la información que han dado a conocer los medios, el novio de Imelda Tuñón se llama Jorge Baruch, es abogado fiscalista y fue parte de "Aarón y su grupo de ilusión". La pareja está en la playa y publicaron fotos pero en ningún salen juntos.

¿Cuál fue la declaración del novio de Imelda Tuñón?

En el programa Ventaneando manifestaron que intentaron contactarse con Jorge Baruch, por lo que él contestó muy tajante que no dará entrevistas. A esto hizo hincapié en que no es una persona pública por lo que no hablará.

"Muy respetuosamente me voy a negar, Imelda no está dando entrevistas y mucho menos yo, no soy figura pública, pero te agradezco el interés, bonito día", manifestó Jorge Baruch.

Tras este mensaje, Rosario Chaparro manifestó que no negó la relación. A esto otros conductores dijeron que se comportó decente y respondió por Imelda por lo que entienden que están juntos.

Por otra parte Poncho Martínez manifestó que por los datos que le han llegado, el novio de Imelda Tuñón es un buen chico, una buena persona y que me gusta la fiesta.

Además, manifestó que no hay nada malo detrás de él, ellos salen muy seguido y se llevan muy bien. De esta manera es que por el momento se tienen buenas referencias sobre el nuevo amor de Imelda Tuñón.

En el medio de esta nueva relación, Imelda Tuñón se encuentra en un proceso legal con su excuñado, debido a que lo señaló por el supuesto abuso a José Julián Figueroa. Sin dudas es un momento con emociones encontradas para la cantante.