Conoce el mágico lugar donde se mezcla el agua dulce con la salada del mar en Chiapas

Chiapas es un estado con una gran cantidad de destinos turísticos para disfrutar, sin embargo, cuenta tiene uno de los tesoros mejores guardados que se ubica en el municipio de Tonalá y recibe el nombre de Boca del Cielo.

El nombre de este hermoso y mágico lugar se debe a la ilusión visual que se generala unión del mar con el cielo en el horizonte, pero su mayor atractivo reside en su particular geografía. Es un lugar muy hermoso.

¿Qué tiene de atractivo Boca del Cielo en Chiapas?

El principal atractivo turístico de Boca del Cielo, es una bocabarra natural donde las aguas dulces de la Laguna de Joya Buena vista tienen un encuentro directo con el agua salada del mar. Dado esto es que se crea un ecosistema de transición que cautiva a quienes buscan una conexión auténtica con la naturaleza virgen.

Quienes vayan a vivir esta experiencia deben tener en cuenta que todo comienza con un pequeño recorrido en lancha por los manglares. Cuando se llega a la barra de arena que divide los dos cuerpos de agua, los turistas se encuentran con una realidad mágica pues de un lado la laguna ofrece aguas serenas, ideales para nadar con tranquilidad o realizar recorridos en cayuco; del otro, el Pacífico se presenta con su oleaje característico y una brisa marina que refresca el ambiente.

Dado esto es que se pueden vivir dos experiencias acuáticas completamente diferentes y fascinantes. Este es un lugar ideal para la conservación ambiental ya que sus manglares sirven de refugio para una gran variedad de aves residentes y migratorias, así como para diversas especies de peces y crustáceos que dependen de este entorno salobre para reproducirse.

El lugar también ha ganado reconocimiento por su participación en programas de protección a la tortuga marina debido a que sus playas son zonas de anidación para especies como la tortuga golfina.

Cabe destacar que es el sitio ideal para quienes se quieren alejar del bullicio y tanto las palapas como las cabañas frente al mar son las preferidas para alojarse. Además, no debes perderte la puesta de sol ya que el cielo se tiñe de tonos púrpuras y naranjas que son inolvidables.