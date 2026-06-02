Cómo maquillar los ojos encapotados para principiantes
¡No mueras en el intento! Conoce la mejor técnica para maquillar los ojos encapotados, la mejor forma de embellecer tu mirada si eres principiante
Maquillar los ojos encapotados no debe ser una misión imposible; aunque parezca algo complejo de lograr, no es así. Si eres principiante, no debes estresarte, ya que podrás levantar tu mirada y agrandar visualmente, pero para ello debes tomar en cuenta algunas consideraciones.
Noticias Oaxaca del 2 de junio 2026
Para que ya no haya más pretextos, te detallaremos cómo lo puedes lograr aplicando sombras; solamente toma en cuenta algunas recomendaciones para ver resultados al instante.
¿Cómo se maquilla un ojo encapotado?
Para maquillar los ojos encapotados, es fundamental que al aplicar las sombras se haga con los ojos abiertos y la mirada viendo al frente, ya que de esta manera evitarás que el exceso de piel esconda el trabajo que apliques, en especial si eres principiante. Considerando lo anterior, deberás hacer lo siguiente:
- Prepara la piel: Aplica corrector o prebase en todo el párpado.
- Falsa cuenca: Con la mirada relajada, aplica sombra mate café claro y deposítala en el pliegue real que se forme. Difuminamos en círculos hacia la ceja y hacia afuera.
- Profundidad: Con una sombra café oscura, aplica en las esquinas externas del ojo, forma una pequeña “V” inclinada, difumina hacia adentro.
- Ilumina: Aplica sombra clara mate o con un brillo sutil en los dos tercios internos del párpado.
- Delineado: Con una brocha angular aplica sombra oscura pegada a las pestañas superiores para hacer un delineado invisible.
- Pestañas: Por último, arregla tus pestañas rizándolas y aplicando máscara para abrir tu mirada.
@elenarachitskaya Summer makeup for hooded eyes!🩷💜💙 Do you like this colors? This makeup will suit perfectly for brown and green eyes. You definitely should try ❗️The most important moment when you use a liquid eyeliners for dropping eyelids is stamp movements. Forget about stretching the skin. It always makes "accordion" effect on your eyelids #hoodedeyes #hoodedeyesmakeup #hoodedeyeliner #hoodedmakeup #hoodedeye #hoodedeyesmakeuptips ♬ original sound - ELENA RACHITSKAYA
¿Qué errores debemos evitar con los ojos encapotados?
Al maquillar los ojos encapotados hay que tener cuidado, ya que pequeños errores son capaces de perjudicar nuestro aspecto. Si eres principiante, evita lo siguiente:
- No te maquilles con el ojo cerrado, ya que el diseño va a desaparecer al momento de abrir tus ojos.
- No apliques sombras satinadas en la zona encapotada; esto generará que te genere volumen visual, haciendo que tenga una apariencia cansada y pesada.
- En el delineado no sigas la caída natural de tu mirada, ya que al hacer la línea hacia abajo acentuará tus ojos tristes. Busca hacer líneas en dirección diagonal.
@noe_makeupartist Truquito para maquillarte los ojos teniendo párpado encapotado 👌🏼 está súper fácil!! Pruébalo y me cuentas bebé 💕 #trucodemaquillaje #tutorialdemaquillaje #maquillaje ♬ オリジナル楽曲 - Song Lyrics 999