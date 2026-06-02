Cómo maquillar los ojos encapotados para principiantes

Maquillar los ojos encapotados no debe ser una misión imposible; aunque parezca algo complejo de lograr, no es así. Si eres principiante, no debes estresarte, ya que podrás levantar tu mirada y agrandar visualmente, pero para ello debes tomar en cuenta algunas consideraciones.

Noticias Oaxaca del 2 de junio 2026

Para que ya no haya más pretextos, te detallaremos cómo lo puedes lograr aplicando sombras; solamente toma en cuenta algunas recomendaciones para ver resultados al instante.

¿Cómo se maquilla un ojo encapotado?

Para maquillar los ojos encapotados, es fundamental que al aplicar las sombras se haga con los ojos abiertos y la mirada viendo al frente, ya que de esta manera evitarás que el exceso de piel esconda el trabajo que apliques, en especial si eres principiante. Considerando lo anterior, deberás hacer lo siguiente:

Prepara la piel: Aplica corrector o prebase en todo el párpado. Falsa cuenca: Con la mirada relajada, aplica sombra mate café claro y deposítala en el pliegue real que se forme. Difuminamos en círculos hacia la ceja y hacia afuera. Profundidad: Con una sombra café oscura, aplica en las esquinas externas del ojo, forma una pequeña “V” inclinada, difumina hacia adentro. Ilumina: Aplica sombra clara mate o con un brillo sutil en los dos tercios internos del párpado. Delineado: Con una brocha angular aplica sombra oscura pegada a las pestañas superiores para hacer un delineado invisible. Pestañas: Por último, arregla tus pestañas rizándolas y aplicando máscara para abrir tu mirada.

¿Qué errores debemos evitar con los ojos encapotados?

Al maquillar los ojos encapotados hay que tener cuidado, ya que pequeños errores son capaces de perjudicar nuestro aspecto. Si eres principiante, evita lo siguiente: