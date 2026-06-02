Manualidades en casa: 4 ideas decorativas de crochet que se ven hermosas
La técnica del crochet es ideal para darle vida a lindas piezas decorativas que se pueden poner en cualquier parte de la casa para que se vea acogedora.
No siempre hace falta renovar por completo toda una habitación para mejorar su apariencia. Así que para casos con poco tiempo y presupuesto, las manualidades con crochet son una gran opción para que los espacios luzcan preciosos y con mucha personalidad.
Decoraciones para la casa con crochet: las mejores ideas para adornar "aesthetic"
Fundas para cojines tejidas con crochet. Los cojines pueden ser grandes aliados para transformar sutilmente un lugar y lo mejor es que es posible encontrarlos en diferentes tamaños, colores y siluetas. Sin embargo, a veces se ensucian muy rápido y esto puede estropear por completo la vista.
Para evitarlo, existen las fundas de crochet que están bordadas con colores bonitos que combinan con los los muebles. Esto no solo mantendrá a las almohadas protegidas, sino que las decora muy lindo y además se pueden ir cambiando conforme la temporada.
- Tapices bordado para la pared. Si no eres fan de los cuadros empotrados a los muros, prueba con los tapices coloridos que están bordados y que le dan una vista completamente diferente a cualquier cuarto. Una gran ventaja de estas manualidades en crochet es que tienen la facilidad de personalizarse con un sinfín de combinación de colores y texturas, que se logran gracias a la variedad de puntos.
- Cubremacetas tejidos. Es importante saber que las manualidades de crochet no solo van en la decoración de interiores, también quedan perfectas para embellecer los jardines y terrazas. Una idea que nunca falla son los cubremacetas tejidos con estambres de colores. Su forma es muy sencilla porque solo se tiene que tomar como referencia al tamaño de los recipientes. Además, se pueden quitar y poner sin problema cada que necesiten limpieza.
- Cestas organizadoras de crochet. Para evitar el desorden en la casa y no tener las cosas tiradas por todas partes, las cestas organizadoras con tejidos de estambre son una excelente alternativa y que lucen preciosas. Como su nombre lo dice, son pequeñas canastitas que sirven para guardar las llaves, los cargadores o hasta algunas golosinas. Este tipo de lindas manualidades con crochet quedan muy bien en cualquier espacio porque se pueden personalizar.