No tires la cáscara de la sandía: 4 ideas para reutilizarla y disminuir el desperdicio

No tires la cáscara de la sandía, ya que puede transformarse en conservas, recetas, fertilizantes e incluso ingredientes para bebidas. Además de contribuir a disminuir el desperdicio alimentario, permite aprovechar una parte de la fruta que contiene fibra, compuestos antioxidantes y otros nutrientes beneficiosos.

Imelda Garza rompe el silencio sobre su situación legal: ¡Demandará a Maribel Guardia!

En los últimos años, organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han insistido en la importancia de reducir el desperdicio de alimentos mediante el aprovechamiento integral de frutas y verduras. La cáscara de la sandía es un excelente ejemplo de cómo los residuos orgánicos pueden tener una segunda vida útil.

¿Cómo reutilizar la cáscara de la sandía en casa?

Antes de utilizarla, es recomendable lavar muy bien la fruta para eliminar restos de suciedad o posibles residuos presentes en la superficie. Estas son 4 ideas prácticas para aprovecharla:



Preparar encurtidos caseros: convierte la cáscara en una conserva. La parte blanca de la sandía puede cocinarse con vinagre, especias y azúcar para obtener un encurtido crujiente muy popular en algunas regiones de Estados Unidos y Asia. Incorporarla en licuados o jugos: aprovecha sus nutrientes. La zona blanca cercana a la pulpa contiene fibra y citrulina, un aminoácido estudiado por sus posibles beneficios para la circulación. Elaborar mermeladas o dulces: crea un postre diferente. Cocinada con azúcar y jugo de limón, la cáscara puede transformarse en una preparación dulce similar a una confitura. Utilizarla para hacer compost: enriquece el suelo del jardín. Al ser materia orgánica biodegradable, contribuye a la producción de compost que posteriormente puede emplearse como abono natural para las plantas.

¿Qué beneficios tiene aprovechar la cáscara de la sandía?

Más allá de reducir residuos, reutilizar esta parte de la fruta puede aportar ventajas nutricionales y ambientales.



Mayor aprovechamiento de los alimentos: reduce el desperdicio doméstico. Según la FAO, una parte importante de los alimentos producidos en el mundo termina desechándose antes de ser consumida.

reduce el desperdicio doméstico. Según la FAO, una parte importante de los alimentos producidos en el mundo termina desechándose antes de ser consumida. Aporte de fibra dietética: utiliza una parte rica en compuestos vegetales. La franja blanca contiene fibra y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales.

utiliza una parte rica en compuestos vegetales. La franja blanca contiene fibra y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Contribución al compostaje doméstico: disminuye la cantidad de residuos enviados a vertederos. Los restos orgánicos pueden convertirse en nutrientes para el suelo.

disminuye la cantidad de residuos enviados a vertederos. Los restos orgánicos pueden convertirse en nutrientes para el suelo. Fomento de hábitos sostenibles: aprovechar de manera consciente más partes de frutas y verduras ayuda a reducir el impacto ambiental asociado al desperdicio alimentario.

La nutricionista estadounidense Toby Amidor, autora de varios libros sobre alimentación saludable, ha señalado que muchas partes de frutas y vegetales que suelen desecharse contienen nutrientes aprovechables y pueden incorporarse a distintas preparaciones culinarias. Asimismo, especialistas de la Academy of Nutrition and Dietetics destacan que utilizar más partes comestibles de los alimentos es una estrategia sencilla para reducir desperdicios en el hogar.

Por su parte, la FAO recuerda que el aprovechamiento integral de los alimentos es una de las acciones más efectivas para promover sistemas de consumo más sostenibles. En el caso de la sandía, la cáscara representa una oportunidad para innovar en la cocina, cuidar el medio ambiente y sacar el máximo provecho de esta fruta refrescante.