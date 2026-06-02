Cómo pintarse las uñas para principiantes

Pintarse las uñas a simple vista puede resultar algo muy sencillo, pero es real que hay una técnica recomendada para los principiantes, con la que vas a lograr un mejor acabado en tu siguiente manicura, logrando mostrar unas manos hermosas y libres de manchas.

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Si eres nuevo en este mundo de las uñas, entonces no te preocupes, porque te daremos el paso a paso que debes hacer para tener una manicura perfecta. Toma nota de todas las recomendaciones.

¿Cómo debo pintarme las uñas?

La realidad es que para pintarse las uñas es muy fácil, solamente hay que considerar algunas recomendaciones, en especial para los principiantes. Antes de empezar, consigue un empujador de cutícula, una lima, quitaesmalte y tus esmaltes favoritos; realiza los siguientes pasos:

Limpia tu uña con un poco de quitaesmalte, retira toda la suciedad que tenga. Lima tu uña con la forma que deseas; procura hacer el movimiento en una sola dirección. Empuja las cutículas suavemente. Aplica una capa de base coat; así evitarás que tus uñas se pinten de amarillo. Saca el pincel, limpia los bordes en el frasco. Aplica el producto en el centro de la uña, empuja suavemente hacia atrás la brocha y desliza en línea recta hacia la punta. Repite el movimiento y desliza al lado izquierdo; realizamos lo mismo, pero del lado derecho. Pasa la brocha por la punta horizontalmente; así evitarás que el esmalte se levante. Dejamos secar para aplicar una capa de top coat. Al secarse todas las capas de esmalte, con un pincel plano con acetona pasamos por la piel manchada y para definir los bordes.

¿Es mejor pintarse las uñas antes o después de bañarse?

En casos así, se recomienda pintarse las uñas antes de bañarse, ya que las uñas pueden absorber agua; además de hacerse más blandas, se corre el riesgo de que no haya una buena adherencia del producto.

Por otro lado, ya que te hayas hecho tu manicura, se recomienda esperar dos horas para asegurarnos de que el esmalte se haya secado y adherido correctamente. Con todos estos tips, los principiantes lograrán lucir unas manos espectaculares.