Muere hija de famosa influencer tras caer en una alberca; así la despidieron

La famosa influencer que tuvo que despedirse de su hija luego de que la menor de edad perdiera la vida en una alberca, la niña respondía al nombre de Amanda Michelle Maldonado heredera de Guillersis Claudio, mejor conocida como La Negra del Swing. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram de la creadora de contenido donde publicó el 1 de junio una foto detallada de su pequeña, quien apenas contaba con 3 años de edad.

De acuerdo con esta publicación, se puede leer: Amanda Michelle Maldonado será velada en la funeraria Don Bosco a partir de las 4:30 horas. De acuerdo con los primeros informes, la famosa influencer y su pareja Manny Maldonado junto con sus dos hijos Amanda Michelle y Manuel Ángel estaban de vacaciones en una villa de Puerto Plata.

Pero, alrededor de la 7:00 de la mañana, la niña despertó mientras su mamá se encontraba atendiendo al bebé, y supuestamente habría salido persiguiendo a un gato, para posteriormente caer a la piscina.

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¿Cuántos menores pierden la vida en una alberca en México al año?

Por otro lado, en México los ahogamientos es la principal causa de muertes accidentales; tan sólo en el 2013 murieron 735 niños y adolescentes por ahogamiento, principalmente los de menor edad y que uno de cada 5 niños, entre uno y 4 años de edad, perdieron la vida por esta razón.

De acuerdo con el Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), en los periodos de vacaciones, este tipo de sucesos se incrementaron entre el 15 y 20%.

En este sentido, en cualquier tipo de accidente de niños menores de 10 años, la recomendación principal es supervisar a los infantes en todo momento. De igual manera se sugiere mantener las cisternas, pozos, piletas, contenedores, depósitos de agua o tinacos cerrados; pero que sea con una tapa que imposibilite su apertura.

Cabe señalar que, los ahogamientos en menores de edad también suceden en bañeras, incluso en cubetas, es por ello que, los niños siempre deben estar al cuidado de un adulto y que supervise sus juegos.

