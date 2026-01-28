La playa de Mazatlán más bonita e ideal para visitar con niños

Se está acercando el primer puente del año por lo que muchos están planeando una escapada para estos días. Un primer consejo es el de aprovechar la playa de Mazatlán que cuenta con un oleaje tranquilo para disfrutar en familia.

Estamos hablando de la playa “Los Cerritos” que es una de las favoritas de los locales y de los turistas. Cuenta con una gran tranquilidad, pocos hospedajes y aguas tranquilas.

¿Qué hacer en la playa “Los Cerritos”?

Esta playa ofrece una gran tranquilidad debido a que es la más alejada de la ciudad y de las construcciones. Ante esto es que son considerados como semi-virgen.

Playa Los Cerritos es ideal para todos los visitantes y no hace falta que sepas nadar. Es una zona con muchas rocas por lo que se forman pequeñas albercas que te ofrecen un momento de relax.

Si quieres entrar al mar pues encontrarás aguas moderadas para hacer surf . También puedes hacer las siguientes actividades:



Bodyboard

Paseo a caballo

Pescar

Paseo en lancha

Es un sitio donde puedes visitar restaurantes y palapas que se ubican a lo largo de la playa.

Esta playa se ubica a 10 kilómetros de la Zona Dorada de Mazatlán por lo que puedes llegar en transporte público o en carro.

Si vas a ir en auto pues debes atravesar por la Zona Dorada o desde avenida Marina toma la avenida Sábalo Cerritos, luego pasa por la glorieta y donde termina la calle verás la hermosa playa.

Playa Los Cerritos cuenta con servicios básicos como restaurantes frente al mar, renta de tablas, palapas y estacionamiento, lo que la convierte en un lugar cómodo para pasar el día completo. Aunque el oleaje suele ser fuerte en ciertas épocas, también ofrece zonas más tranquilas donde es posible nadar con precaución.

Uno de los mayores encantos de Playa Los Cerritos son sus atardeceres, considerados de los más hermosos de la región, cuando el sol se oculta en el horizonte del océano Pacífico y tiñe el cielo de tonos cálidos