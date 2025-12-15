Las 2 playas de Jalisco donde puedes encontrar ballenas, según la IA

Encontrar ballenas en las costas mexicanas es un espectáculo natural al que muchos de nosotros deseamos poder apreciar, que año con año llegan al país. Sin embargo, hay playas en Jalisco que se destacan por poder ver el avistamiento de los enormes ejemplares marinos.

Por eso consultamos con la IA para que nos explique cuáles son las costas donde podemos apreciar la llegada de las ballenas. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar al respecto.

¿Dónde ver ballenas en Jalisco?

Consultamos con la IA de Gemini para conocer cuáles son las playas de Jalisco en las que puedes encontrar ballenas; principalmente explica que el mejor territorio para verlas es directamente en Puerto Vallarta, específicamente en las siguientes costas:

Bahía de Banderas: No olvidemos que dicho territorio pertenece a las entidades de Jalisco y Nayarit.

Costalegre: Lugar al que podrás ver ballenas jorobadas y grises

Son los lugares más destacados en la entidad según la IA, en los que podrás apreciar la llegada de esos ejemplares a las costas mexicanas. Recuerda que, al verlas, debes contratar un servicio de turistas certificados para que te lleve a verla, lo que te permitirá apreciar su llegada sin poner en riesgo tu bienestar ni el de los animales.

¿Cuál es la mejor fecha para ir a ver ballenas?

A diferencia de otros animales, para encontrar ballenas en las playas de Puerto Vallarta, es necesario acudir a ciertas fechas del año, puesto que los animales marinos viajan miles de kilómetros para llegar a su destino para finalmente reproducirse, dar a luz y criar a sus crías.

En el portal de Visit México, detalla que las mejores temporadas para ver a los ejemplares es entre los meses de diciembre y marzo, temporada en la que ellos visitan las aguas cálidas para hacer todo lo mencionado anteriormente. Así que aún estás a tiempo de preparar todo para visitar el lugar y asombrarte con su espectacular llegada.