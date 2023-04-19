VIDEO: Asombroso y cercano encuentro de turistas con ballenas.

La naturaleza nos sigue regalando increíbles momentos y este fue uno de ellos, un gran acercamiento de ballenas en la playa. Gracias a la tecnología que tenemos a la mano con los teléfonos móviles, tenemos la fortuna de grabar y poder observar a través de ellos hermosos instantes, como el caso de este video que compartieron unos turistas. En estas imágenes podemos observar la experiencia de unos turistas que tuvieron la oportunidad y fortuna de tener un encuentro con varias ballenas en la playa San Carlos en Guaymas Sonora.

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Los mamíferos nadaron al lado del yate de unas personas, dando un gran espectáculo dejándose ver en su máximo esplendor. En especial llamó la atención una orca, la cual saltó un par de veces y fue captada en el vídeo que quedará guardado en las redes sociales como recordatorio de que la naturaleza es más bella de lo que podemos imaginar. Las imágenes captadas son impresionantes y verlas en cámara lenta hace que se aprecien mucho más, pero no hay duda de que los turistas vivieron una experiencia única, en vivo y a todo color.