¿Cuándo sale el ÚLTIMO ELIMINADO? Esto pasará en la última semana de La Granja VIP, antes de la gran final

Arranca la cuenta regresiva para la gran final de La Granja VIP, por lo que tendremos unos días llenos de sorpresas y muchísima emoción. ¿Exactamente qué pasará en la semana final de este reality show? A continuación te lo explicamos, paso a paso.

¿Qué pasará en la semana final de La Granja VIP?

Todavía falta que sepamos quién será el último eliminado de La Granja VIP y, una vez más, tú cómo público tendrás poder a lo largo del proceso y decidirás quién se va. Al iniciar esta semana 10 quedan en pie 6 granjeros, pero solo 5 llegarán a la final.

A continuación te decimos cómo se desarrollarán las actividades por cada día de la semana.

Lunes: La última Asamblea. Arrancaremos esta semana con el proceso de nominación cara a cara entre los granjeros, que promete convertirse en una batalla sin cuartel. Dos personas quedarán nominadas.

Viernes: Eliminación. Ya no tendremos Traición, sino este viernes se conocerá el nombre del último eliminado del reality show.

En la gran final de La Granja VIP, durante la última Gala, iremos descubriendo quién gana el quinto, cuarto, tercero y segundo lugar entre los finalistas. Por supuesto, sabremos quién gana el espectacular premio de 2 millones de pesos.

Dónde podrás ver quién será el último eliminado de La Granja VIP

Cada uno de los acontecimientos que te describimos de lunes a viernes, podrás verlo en el Programa En Vivo de La Granja VIP. Recuerda que se transmite por la señal de Azteca UNO, pero también puedes seguirlo en el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo.

El programa comienza a las 9:00 P.M. y termina a las 10:30 P.M.

