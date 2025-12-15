Fue el mejor amigo de Eugenio Derbez y murió inesperadamente

A 5 años de su muerte, Gustavo “Gus” Rodríguez sigue siendo recordado por sus miles de seguidores y también por un amigo muy especial que era muy cercano a él, se trata del actor Eugenio Derbez .

Programa 14 de diciembre | La Resolana | Jorge Garralda sigue jugando con el Capi Pérez a lado de dos talentosas invitadas

Ambos habían trabajado juntos y de ese tiempo compartido surgió una linda amistad. Tal es así que tras el fallecimiento de “Gus” Rodríguez, confirmado el 11 abril del año 2020, Eugenio Derbez lo despidió destacando su creatividad inigualable.

¿De qué murió Gustavo Rodríguez?

“Gus” Rodríguez falleció producto de un cáncer de pulmón llamado mesotelioma. Esta enfermedad le fue diagnosticada en el año 2019 y en poco tiempo hizo que perdiera un pulmón, además de sufrir un deterioro muscular que afectó su condición física.

El cáncer que padecía avanzó más rápido de lo previsto y su muerte llegó en menos de un año, conmocionando al todo el mundo del espectáculo y a sus seguidores.

¿Cuál fue el último deseo de Gus Rodríguez?

Sabiendo que su muerte llegaría pronto, Gustavo Rodríguez dejó expresa su última voluntad. Con antelación, el productor expresó que deseaba ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el Santuario de Luciérnagas de Nanacamilpa, en Tlaxcala.

Además, solicitó que quienes lo recordaran lo hicieron con una acción buena por alguien que necesitara, ya sea un niño o un paciente de hospital así como cualquier persona que así lo precisara de una mano amiga.

Para Gus Rodríguez este gesto sencillo realizado en su honor sería la forma más linda de recordarlo. De manera que rememorarlo es hoy en día se transforma en acto de amor a otras personas que lo necesitan, como una hermosa manera de practicar la empatía.