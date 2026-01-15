Las 2 playas de Jalisco con el agua más limpia y cristalina, según la IA

Restan algunos meses aún para que el verano se haga presente en México, sin embargo su clima tropical permite que las playas se conviertan en los destinos más buscados durante todo el año. Se trata de los lugares que más turistas atrae y es por eso que decidirse por cuál visitar puede ser complicado.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) está ayudando a los viajeros en este sentido y herramientas como Gemini se han transformado en grandes aliadas. Esta aplicación creada por Google compara destinos y responde consultas de los usuarios, permitiendo así elegir más rápidamente qué lugares visitar.

¿Qué playas de Jalisco se destacan?

Entre los estados de México que ofrecen las mejores playas se encuentra Jalisco. Al respecto, se le consultó a Gemini sobre cuáles son las 2 playas con el agua más limpia y cristalina y sin dudarlo respondió Isla Cocinas y Playa Colomitos.

“Ambas playas ofrecen una experiencia visual que muchos comparan con el Caribe por su transparencia y tonos turquesa”, remarcó la IA.

¿Por qué visitar estas playas de Jalisco?

La Inteligencia Artificial no se limitó solo a dar el nombre de las playas de Jalisco que se destacan por tener el agua más limpia y cristalina, sino que ofreció detalles que buscan convencer de por qué se las debe visitar:



Isla Cocinas: Es considerada por locales y viajeros como la playa con el agua más cristalina de todo el estado. Se encuentra en la Bahía de Chamela y es una isla virgen de arena blanca y oleaje sumamente tranquilo, ideal para el snorkel. Su aislamiento permite que el agua se mantenga impecable. Al nadar, puedes ver claramente el fondo y los peces a tu alrededor.