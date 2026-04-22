Los signos que multiplicarán su fortuna antes del 29 de abril

Nada mejor que culminar el mes con dinero en el bolsillo y eso es lo que le sucederá a algunas personas. Esto de acuerdo a las predicciones de la Astrología china que afirma que los nacidos bajo la influencia de tres signos multiplicarán su fortuna antes del 29 de abril.

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Las afirmaciones de esta creencia son tomadas como preceptos ineludibles por quienes se han convertido en adeptos de la Astrología china. Estas personas la toman como una guía en sus vidas y es por eso que recurren a ella a diario.

La Astrología china en el cierre de abril

Ya falta poco más de una semana para que le digamos adiós al mes de abril y la Astrología china analiza estos días por su vibración de acción pura y definiciones profundas, impulsada por la intensidad del Año del Caballo de Fuego.

Esta creencia señala que nos encontramos ante un acelerador de procesos estancados, obligando a todos los signos a abandonar la tibieza y tomar decisiones firmes. Por lo tanto, algunas personas deberán hacer todo lo posible por fluir con el cambio y evitar la resistencia, utilizando este tiempo como una plataforma de lanzamiento para los desafíos que traerá el resto del año.

¿Qué signos multiplicarán su fortuna?

Más allá de lo señalado, la Astrología china precisa que para esta segunda mitad de abril de 2026, la transición hacia el mes de la Serpiente de Madera marca un periodo de gran fertilidad financiera. La energía reinante favorece la planificación estratégica y la cosecha de inversiones previas.

Ante esto, sus predicciones remarcan que las personas nacidas bajo la influencia de tres signos tienen las mayores probabilidades de ver crecer su patrimonio antes del 29 de abril:

