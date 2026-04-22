El remodelar tu patio no es sinónimo de gastar miles de pesos o que te desestabilice económicamente, ya que puedes hacerlo con poco presupuesto. Una opción es instalar techo en este espacio, pero no el tipo industrial para casa, sino uno de telas, con estas 4 ideas para que se vea aesthetic y bohemio.

El instalar techo de tela a tu patio es una buena opción si andas muy apretado en cuestión de dinero, pero quieres hacer un espacio de descanso para pasar al aire libre los días más calurosos de esta primavera-verano. Lo mejor de todo es que con ello le darás un toque romántico a esta área de la casa si estás con tu pareja o bohemio durante las reuniones con familia o amigos. Conoce las 4 ideas aesthetic para poner el lavabo afuera del baño y hacer más espacio en tu hogar.

Las ideas para colocar un techo de tela en el patio

1. Fibra natural: Este tipo de tela, que se asimila a la de los costales o arpillera, le dará un toque vintage a tu patio, que lo puedes complementar con muebles rústicos, a fin de que combine todo el espacio.

4 ideas de techo para tu patio usando solo telas: se ve aesthetic y bohemio|Pinterest

2. Para toldo: Si quieres darle un estilo más elegante a tu patio, la tela para toldo es tu mejor opción. Este tipo de material son lonas acrílicas, las cuales bloquean los rayos UV y son resistentes al agua, ideales para la temporada de lluvia.

4 ideas de techo para tu patio usando solo telas: se ve aesthetic y bohemio|Pinterest

3. Lienzo: Un estilo más aesthetic que protector del sol y de la lluvia, pero que sin duda se verá bien en tu patio. Este acabado le dará un toque más natural, fresco y con ondas a este espacio de la casa.

4 ideas de techo para tu patio usando solo telas: se ve aesthetic y bohemio|Pinterest

4. Malla sombra: Este tipo de tela bloquea los incandescentes rayos del sol y permite el paso del aire por medio de pequeños orificios. Para darle ese toque bohemio, puedes colocar foquitos alrededor y así pasar una gran velada.