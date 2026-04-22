En una semana se celebrará el Día del Niño y la Niña en su edición 2026, una fecha que conmemora a los más pequeños y que invita a los mayores a nunca soltar a ese infante que se lleva adentro. Si lo que buscas son ideas creativas para regalarles a tus hijos, sobrinos, primos o alumnos, puedes optar por juguetes inspirados en KPop Demon Hunters. Así puedes reciclar ropa vieja y transformarla en decoración para baño sin máquina de coser.

KPop Demon Hunters es un éxito de película, ya que enamoró a los niños y niñas en la plataforma de Netflix, donde muy rápido se posicionó entre las mejores. Este filme se convirtió en el favorito de los más pequeños e incluso de los adultos, quienes probablemente se saben más de una canción. Por todo este contexto, no hay nada mejor que consentir a los infantes en este día especial con un juguete de su personaje favorito. Estas son las 4 ideas para transformar ropa vieja en organizadores colgantes de baño.

Las ideas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters

1. Llaveros: Si bien no es un juguete, es un objeto que pueden llevar en sus llaves o en cierre de la mochila y presumirlo a todos sus amigos y compañeros de la escuela. Para hacerlo, deberás pedir ayuda, ya que se necesita un láser o cortadores para darle forma del personaje de la película en acrílico.

4 ideas creativas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026|Pinterest

2. Amigurumi: Esta tendencia japonesa puede ser uno de los mejores regalos para los niños y niñas, ya que harás a su personaje favorito mediante la técnica de crochet. Puedes hacer las superestrellas del k-pop como lo son Rumi, Mira y Zoey.

4 ideas creativas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026|Pinterest

3. Lapiceros: Un útil escolar que puedes darle un cambio radical al transformarlo en las estrellas del k-pop. Si bien en la foto de referencia la base es un palo de madera, puedes hacerlo con plumas o lápices y así hacer que tu hijo sea la envidia del salón.

4 ideas creativas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026|Pinterest

4. Espada de Huntrix: Si no tienes tiempo para crear un regalo para el Día del Niño o la Niña, no te preocupes, en el mercado hay diferentes versiones de la espada de Huntrix que le puedes dar a tu hijo, sobrino, primo o alumno el 30 de abril.