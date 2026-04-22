3 mascarillas caseras para cabello grasoso

Tener el cabello grasoso es un problema frecuente entre muchas personas y los motivos detrás son variados. La buena noticia es que también hay una gran variedad de remedios para que las melenas se vean relucientes, lo que no solo incluye shampoos profesionales, sino también algunas mascarillas caseras que son sumamente eficaces para eliminar el exceso de sebo del pelo sin maltratarlo.

Mascarilla de aloe vera y limón para el pelo graso

El gel de aloe vera es uno de los mejores ingredientes de belleza naturales y tiene una infinidad, por lo que es buenísimo para hacer mascarillas con jugo de limón. De acuerdo con información del portal especializado Be Beautiful, esta mezcla funciona tan bien porque el aloe vera equilibra el cuero cabelludo; mientras que el limón "arranca" la grasa sin dañar las estructuras capilares.

3 mascarillas que puedes hacer en casa para eliminar el cabello grasoso|Canva

Preparación. En un recipiente limpio, poner dos cucharadas de gel natural de aloe vera y el jugo de un limón recién exprimido. Aplicar en la zona de raíces con el cabello grasoso seco, dejar por al menos 15 minutos y lavar con abundante agua.

Mascarilla casera con té verde y vinagre de manzana para una melena radiante

Si buscas un remedio que te ayude a quitar la apariencia oleosa de tu pelo al mismo tiempo que le devuelva la vitalidad perdida, entonces la preparación que lleva vinagre de manzana con té verde podría ser la mejor. Esto gracias a que según un estudio de Nordic Hair Clinic, la acidez del vinagre mantiene los niveles de pH en el cuero cabelludo; a su vez que el té brinda una sensación "refrescante".

3 mascarillas que puedes hacer en casa para eliminar el cabello grasoso|Freepik

Preparación. Hay que mezclar media taza fría de té verde con una cucharada generosa de vinagre de manzana. Poner en las raíces justo después del shampoo, dejar reposar 10 minutos y retirar con agua fría.

Mascarilla de avena y yogur natural para el cabello grasoso

Una de las principales ventajas de los remedios caseros de belleza, es que casi siempre pueden hacerse con ingredientes que son fáciles de conseguir. Es el caso de la mascarilla que lleva yogur y avena para combatir el cabello grasoso. Esta alternativa funciona porque el lácteo es un excelente limpiador que quita el sebo y las células muertas, según explica Healthline y la avena remueve el exceso de impurezas.

3 mascarillas que puedes hacer en casa para eliminar el cabello grasoso|Canva

Preparación. En un recipiente limpio mezclar tres cucharadas de yogur natural con dos de avena, incorporando hasta hacer una pasta homogénea. Aplicar en la zona de raíces, dejar actuar durante 20 minutos y retirar perfectamente bien con agua tibia.