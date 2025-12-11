Angélica Vale empieza con la tiradera y así exhibió a Otto Padrón

Tras algunos días donde el ambiente era mucho más serio y de pesadumbre alrededor del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, hoy las cosas marchan mejor para la mexicana. Ella misma se atrevió a contar una anécdota donde sabía que exhibiría a quien está en el proceso de ser su ex marido. Incluso, para agregarle todavía más sazón a la tiradera… la ex suegra también está incluida.

¿Qué dijo Angélica Valea acerca de Otto Padrón?

Hay rumores que se propagaron desde el momento en que se dio a conocer que el papeleo del divorcio entre estos dos personajes estaba activado. Sin embargo, de la propia voz de Angélica Vale, se indicó que Otto fue “pesadito” al momento de pedirle algo muy específico a quien ya es su ex pareja.

Dado que Otto es cubano, le pidió de favor a su esposa que aprendiera a cocinar comida cubana. Por ello, de manera inmediata apareció la suegra como una tercera involucrada, la cual nunca ayudó a la mexicana en esta situación específica. Pues cuando Angélica le pidió ayuda, la mamá de Padrón nunca le dio las recetas de los platillos que ella hacía.

Esto comentó la actriz sobre la interacción para tener las recetas de comida cubana: “Suegra, páseme la receta de la yuca. Y ella me decía: es bien fácil hacer la receta de la yuca. Es bien fácil… tú pones la yuca y ya”.

¿El ex marido de Angélica Vale maltrataba a su mamá?

Algunos de los rumores alrededor de Otto, indican que maltrató a Angélica María y las palabras de la Vale podrían abrir la puerta para actitudes cuestionables del padre de sus hijos. Justamente alrededor del tema de la comida, alguna vez internaron a la mamá de Padrón… momento en el que el hombre le dijo que le diera la receta a Angélica respecto de la yuca.

“Llegamos un día a visitarla al hospital porque estaba bien malita y la tenían bien droguis. Se voltea Otto y le dice: Mamá, ándale, dale la receta de la yuca que yo voy por un café. Se sale y me deja sola con ella en el hospital… Y como estaba droguis, me soltó todos los secretos y toda la información. No se dio cuenta y yo apunté todo en friega”.