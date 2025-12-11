Federica Quijano habría ocultado a su primera esposa; su nueva pareja le advirtió que no estaría en las sombras

Vaya situación se está ventilando en el medio, relacionado con la apertura que Federica Quijano tuvo y tendrá en cuanto a la presentación de sus parejas. La cantante estuvo involucrada en una relación hace unos meses, por ello se indica que la ocultó y que por eso se habría terminado dicho vínculo. Ante eso, su actual mujer le habría indicado que ella no estaría oculta. Se indica que tienen una excelente relación.

¿Federica Quijano se casó con su ex pareja?

La realidad es que la artista de 54 años siempre mantuvo bastante oculta o reservada la información de sus preferencias sexuales. Sin embargo, hoy ya es completamente conocido que se considera bisexual. Por ello, la revista TVNotas indicó que una amiga suya les declaró que justamente por eso terminó su anterior relación. “Siempre la ocultó y aunque la mujer no estuvo tan de acuerdo, la apoyó incondicionalmente. Como era de esperarse, ella se enfadó, se cansó de lo mismo y tomaron caminos diferentes”.

Sin embargo, la línea de estas declaraciones publicadas por la revista en mención, estarían alineadas con lo dicho por la actual pareja de la ex diputada. El nuevo amor de la cantante declaró que la conexión que tuvo Quijano con su ex pareja fue muy especial y que incluso por eso llegaron al matrimonio.

“Ambas vivimos momentos difíciles en el pasado. Por ejemplo, su esposa estuvo hospitalizada y en quimioterapias. Yo tenía presión por la clínica nueva. De alguna manera nos salvamos”.

¿Quién es la actual pareja de Federica Quijano?

Tal como las últimas declaraciones lo manifiestan, la novia de Federica es una doctora llamada Vanessa y se conocieron porque a la famosa le recomendaron ir con ella para tratarse su influenza. Se indica que esta mujer no quiere sentirse en las sombras en ningún sentido y cree que tienen una conexión especial. Incluso dijo que ambas son celosas y que eso le gusta.

Al momento, la propia Quijano no ha dicho nada ante los medios de su actual relación, pero parece que todo marcha bien entre ambas a unos meses de conocerse.