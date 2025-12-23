El pueblo mágico con las aguas termales más calientitas, según la IA

Ya comenzaron las vacaciones de invierno y muchos viajeros buscan destinos cercanos a la Ciudad de México que permitan desconectarse de la rutina y reconectar con la naturaleza. En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) destaca a un pueblo mágico del Estado de México .

Este lugar se ha convertido en uno de los favoritos para el descanso y el bienestar general gracias a la temperatura de sus aguas termales . Se trata de Tonatico: un destino rodeado de cerros, vegetación exuberante, grutas y cascadas. Es ideal para quienes buscan una escapada corta en Navidad o Año Nuevo.

¿Cómo llegar a Tonatico desde la CDMX?

Tonatico se localiza en el sur del Estado de México, muy cerca del límite con Guerrero, dentro de una región reconocida por su geografía montañosa y sus manantiales naturales de aguas termales. Desde la CDMX, el recorrido es de aproximadamente 126 kilómetros. El tiempo de traslado suele ser de aproximadamente 2 horas en carro.

El destino se ha convertido en uno de los pueblos mágicos más visitados del Edomex durante temporadas vacacionales, especialmente por quienes buscan un viaje corto sin necesidad de recorrer largas distancias. Estas son las actividades que ofrece el sitio.

Tonatico: el pueblo mágico de Edomex que ofrece aguas termales calientitas

La principal razón por la que Tonatico es reconocido a nivel nacional son sus aguas termales naturales. Estas brotan del subsuelo a altas temperaturas y con un alto contenido de minerales.

Estas características han posicionado al pueblo como un destino de bienestar, ya que se les atribuyen propiedades terapéuticas para aliviar dolores musculares, estrés y padecimientos reumáticos. El Balneario Municipal de Tonatico es el sitio más emblemático y cuenta con albercas que mantienen temperaturas aproximadas de entre 35°C y 37°C. Además posee áreas verdes y toboganes.

Además, en el pueblo existen otros balnearios y pozas naturales que amplían la oferta para disfrutar del agua caliente en vacaciones de invierno. La IA (ChatGPT) destaca también atractivos como las Grutas de la Estrella, el Parque del Sol con su cascada y puente colgante, y el Jardín Central, donde se concentran la vida social, la gastronomía local y el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico.