Este es el pueblo mágico más romántico del Edomex, según la IA

Siempre es un buen momento para celebrar al amor y hacerlo en un lugar que atrape por su belleza no tiene precio. Es por eso que algunos de los pueblos mágicos que posee México se encuentran entre los destinos preferidos por los enamorados.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), se ha podido determinar cuál es el pueblo mágico más romántico del Estado de México (Edomex). Esta tecnología ha dado a conocer las características que convierten a este pueblo en la mejor opción para visitar con la persona que se ama.

¿Cuántos pueblos mágicos posee el Edomex?

“El Estado de México cuenta actualmente con 12 pueblos mágicos, lo que lo convierte en una de las entidades con más destinos con este distintivo en el país”, precisó Gemini. Esta IA creada por Google indica que estos pueblos “ofrecen una gran diversidad de experiencias que van desde la arqueología y la minería, hasta el ecoturismo y las artesanías”.

Gemini dio a conocer los nombres de los pueblos mágicos con los que cuenta el Edomex: Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Tepotzotlán, Tonatico, Valle de Bravo y Villa del Carbón.

¿El pueblo mágico más romántico del Edomex?

La consulta a Gemini buscó acotar la búsqueda para conocer cuál es el pueblo mágico más romántico del Edomex. “Silenciosamente, Malinalco ha sido nombrado en múltiples ocasiones como el pueblo mágico más romántico de este estado, por varias publicaciones de viajes”, sentenció la IA.

La Inteligencia Artificial remarcó que “la lección de Malinalco se debe a su atmósfera única que combina historia, misticismo y un entorno natural tranquilo, ideal para una escapada en pareja”:

