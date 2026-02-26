El Pueblo Mágico de Edomex con aires prehispánicos

México cuenta con una gran cantidad de destinos turísticos que son realmente llamativos para visitantes nacionales e internacionales. Cada uno con sus características tiene la capacidad de poder atraer y brindar experiencias únicas.

En este caso nos vamos a centrar en un Pueblo Mágico donde la protagonista es la obsidiana, una hermosa piedra volcánica que se asemeja al vidrio en color negro. La misma fue utilizada por los pueblos antiguos para realizar puntas Navajas y joyerías como también algunos elementos de culto.

¿Cuál es el Pueblo Mágico con historia prehispánica?

Si eres de los amantes de las artesanías elaboradas con obsidiana pues este lugar se caracteriza por tener este tipo de objetos.

El pueblo mágico en cuestión es San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides dónde los artesanos realizan hermosas piezas con esta piedra volcánica. Puedes encontrar artículos ceremoniales decorativos y muchos más.

Cabe destacar que estos 2 municipios forman parte de los 12 pueblos mágicos del Edomex y comparten territorio por la zona arqueológica donde se encuentran las pirámides de El Sol y La Luna y el Templo de Quetzalcóatl. Es un sitio muy visitado por sus hermosos atractivos.

Los lugares que puedes visitar son:



Ruta del pulque

Zona Arqueológica de Teotihuacán

Parque Estatal Sierra de Patlachique

Museo de la Cultura Teotihuacana

Temazcales

Vuelo en globo aerostático

Reino Animal

Jardín botánico de Cactáceas

Catedral del Divino Redentor

Grutas en el Cerro Gordo

Iglesia Ecce Homo

Además puedes ir al Festival Internacional de la Obsidiana, y la edición 2026 será del 20 al 22 de marzo en el Rancho La Ventilla, muy cerca de la zona arqueológica.

Este es un Pueblo Mágico que te hará vivir hermosas experiencias y sus artesanías son realmente hermosas. Es como un viaje en el tiempo en el que aprenderás mucho.