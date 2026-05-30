Muere famoso conductor de televisión; pidió ayuda urgente para ser salvado

El medio del entretenimiento se encuentra de luto luego de que se anunciara el lamentable fallecimiento de Melvin Alexander Vicente Ventura, uno de los conductores de televisión más queridos quién era conocido como "Melvin TV". El reconocido comunicador perdió la vida a los 31 años de edad.

¿De qué falleció Melvin Alexander Vicente Ventura?

Hace algunos días Santiago Matías, dueño del grupo de medios Alofoke Media Group confirmó que el conductor de televisión murió, la causa fue por cáncer de colón, una enfermedad con la que fue diagnosticado en 2025 y que le ocasionó diversos estragos en su estado de salud. A través de sus redes sociales el conductor se sinceró sobre su estado e incluso solicitó apoyo financiero para cubrir los gastos de la enfermedad ya que el tratamiento era costoso.

En una de sus últimas publicaciones el conductor compartió un video donde se encontraba en la cama de un hospital, en dicho clip solicitó donadores de sangre de manera urgente para salvarse, esto debido a que se sometería a una cirugía “Necesito donantes de urgencia porque mañana hay que operarme de nuevo... eso me tiene desesperado y nervioso, yo cogí bacterias desde el muslo hasta el tobillo, por favor ayúdeme", fueron algunas de sus palabras. El video contó con apoyo y mensajes de amor para el conductor, actualmente los comentarios que inundan dicha publicación son deseandole descanso en paz.

¿Quién era Melvin Alexander Vicente Ventura?

Melvin Alexander Vicente Ventura fue un reconocido y querido conductor de televisión dominicano. Sobresalió por participar en programas como "Los Jediondos”, “Alofoke Radio Show”, “Sin Filtro Radios Show”, “Los Dueños del Circo” y “La Gurrupela”, muy famosos en su país de origen, República Dominicana. Destacó por la creación de contenido por lo que acaparó mucha visibilidad en el mundo digital. Uno de los temas de los que más le apasionaba hablar eran los relacionados a la farándula y el entretenimiento urbano.

Se ganó el cariño y apoyo de todo el público debido a su peculiar forma de comunicar, personalidad y espontaneidad ante las cámaras. Lamentablemente perdió la vida a los 31 años de edad, sin embargo dejó un gran legado con su carrera en medios de comunicación por lo que siempre será recordado, especialmente por los fans y seguidores de su trabajo en el mundo de la comunicación.