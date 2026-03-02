El rincón escondido de Oaxaca ideal para el fin de semana largo de marzo

Comenzó el mes de marzo y ya muchos están pensando en los días libres que tendrán para realizar actividades de esparcimiento o emprender un viaje. El turismo es una de las actividades más elegidas y es por eso que el fin de semana largo que se avecina se convierte en una gran excusa para conocer nuevos destinos.

Noticias Aguascalientes del 27 de febrero 2026

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) no solo se pueden conocer las fechas que tendremos a nuestra disposición para viajar, sino que se puede armar un itinerario con los lugares que no podemos desconocer.

¿Cuán es el próximo fin de semana largo?

Gemini confirma que el próximo fin de semana largo en México será del sábado 14 al lunes 16 de marzo. Este se ha conformado por el puente oficial del lunes 16 que conmemora el Natalicio de Benito Juárez y es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores (Ley Federal del Trabajo) y estudiantes (SEP).

Esos tres días pueden ser el motivo para emprender un viaje y conocer algún destino de México que no hayamos visitado. En este marco, la IA desarrollada por Google ha analizado diferentes opciones dentro del territorio mexicano y ha podido ofrecernos una respuesta concreta para hacer turismo en el país.

¿Un rincón escondido en Oaxaca?

“Oaxaca tiene rincones que parecen detenidos en el tiempo”, señala Gemini al poner de relieve este estado entre los posibles destinos a visitar en este próximo fin de semana largo de marzo, del 14 al 16 de marzo de 2026, por el natalicio de Benito Juárez.

La Inteligencia Artificial afirma que “si buscas algo auténtico, alejado de las multitudes de la capital o de Huatulco, aquí tienes la joya escondida recomendada para ti: Santiago Apoala: El Edén de la Mixteca”. Gemini precisa que está ubicado a unas 2.5 horas de la ciudad de Oaxaca y que es un pequeño pueblo considerado un santuario de agua y roca.

¿Por qué ir en marzo?