El pueblo de Nayarit rodeado de misterio y de las mejores playas

La Riviera Nayarit cuenta con lugares realmente mágicos para disfrutar de un momento diferente. Sin embargo, hay Riviera Nayarit conocido pero que tiene las mejores playas para disfrutar.

Estamos hablando de Lo de Marcos, un pueblo pesquero que cuenta con hermosas calles coloridas y una playa de arena dorada. Es un destino ideal para quienes buscan un sitio tranquilo y conectar con la naturaleza.

¿Qué tiene para ofrecer este pueblo de la Riviera Nayarit?

Si te preguntas qué tiene de especial Lo de Marcos, pues te contamos que sus playas son famosas por el oleaje intenso y atractivo para quienes se dedican al surf ya que son olas seguras. Aquí encontrarás el punto medio entre la calma que ofrece una alberca y la fuerza del océano abierto por lo que podrás nadar sin riesgos grandes.

El nombre proviene porque hace décadas un terrateniente llamado Marcos era poseedor de gran parte del pueblo. Cuando las personas iban a sus terrenos, utilizaban la frase “vamos a lo de Marcos”, y con el tiempo esa expresión se convirtió en el nombre oficial del lugar.

Si visitas Lo de Marcos, pues no te puedes perder su gastronomía. Aquí encontrarás restaurantes pequeños que ofrecen pesca del día en distintas preparaciones: pescados zarandeados, camarones al mojo y ceviches frescos. Además, los famosos raspados de la entrada del pueblo, servidos en columpios en lugar de sillas, son un imperdible que mezcla tradición y diversión.

En cuanto al hospedaje pues tienes varias opciones desde hoteles hasta hostales que se encuentran frente al mar. También hay opciones para los más arriesgados ya que la playa cuenta con áreas para acampar con regaderas y baños.

#Playita105 Paco la area aquí es diferente entres partes de esta hermosa playa y tres corrientes con temperatura diferente saludos la semana pasada lo de marcos Nayarit México 🇲🇽💯👍 pic.twitter.com/MiJqQZ2Nbv — Francisco Perez (@chumina72) December 6, 2024

Para los viajeros más aventureros, la playa ofrece áreas para acampar con regaderas y baños disponibles. Una alternativa que combina comodidad y contacto directo con la naturaleza.

La ubicación de Lo de Marcos es muy cómoda incluso para quienes llegan al aeropuerto de Puerto Vallarta. Desde ahí, se puede llegar en auto por la carretera Puerto Vallarta–Tepic, a solo 54 kilómetros, o tomar un autobús hacia Tepic frente al aeropuerto.