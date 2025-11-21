Pato Araujo el “influencer de viajes” descubre los secretos de la Riviera Nayarit junto a su familia

Pato Araujo, ex participante de Exatlón México, sorprendió a todos sus seguidores en su faceta de "influencer". El atleta compartió desde su perfil personal una de sus experiencias más recientes: Un cálido recorrido familiar por la Riviera Nayarit, destino famoso por combinar aventura, naturaleza, buena comida y una vibra que lo mantuvo fascinado en cada momento.

Un inicio perfecto: Desayuno y rumbo a las Islas Marietas

La aventura de Pato comenzó con un desayuno típico de la región, antes de conocer las Islas Marietas. Famosas por sus aguas cristalinas y vida marina. Desde ese punto, Pato sorprendió a sus seguidores, al mostrar como si de un gran "influencer de viajes" se tratara.

La experiencia de Pato por la Riviera Nayarit

Pato, contó para todos sus fans que, al salir de las Marietas, cerraron el día con una cabalgata al atardecer, experiencia que describió como "un recuerdo inolvidable". Más adelante, el influencer llegó a Sayulita, un punto icónico de la Riviera Nayarit. Playas escondidas, senderismo y adrenalina extrema.

La familia continuó por Guayabitos, Isla Coral y Playa del Toro, donde Pato caminó, exploró y se adentró en zonas naturales poco conocidas, incluso enfrentando uno de sus miedos: Las tirolesas gigantes de Vista Paraíso Tours.

La Tovara y San Blas: Naturaleza, leyendas y aguas cristalinas

Para cerrar la travesía, Pato visitó La Tovara, hogar de reptiles y aguas naturales perfectas para refrescarse. Más tarde llegó a San Blas, un lugar lleno de historia. Su recorrido dejó claro por qué este destino se posiciona como uno de los favoritos para viajeros que buscan mezcla de aventura, cultura y naturaleza.


