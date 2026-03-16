Aquí encontrarás el mejor pescado y estarás rodeado de cocodrilos

Si eres fanático de la naturaleza extrema y te gusta el pescado, no pudes faltar a San Blas, Pueblo Mágico que ofrece una experiencia bastante única en Nayarit. Podrás observar cocodrilos, decenas de aves y disfrutar de una experiencia inolvidable. Aprenderás de lo que significa la fauna local y podrás disfrutar de muchas otras cosas. He aquí lo que debes saber para visitar este sitio.

Ventaneando | Programa completo 13 de marzo de 2026

¿Cómo es la experiencia con cocodrilos en San Blas, Nayarit?

Evidentemente no se trata de una experiencia extrema donde tu vida corre riesgo, pero la forma en la que te enfrentas a la fauna local te recuerda a las mejores películas de aventura en islas abandonadas. Y es que para disfrutar de la experiencia de cocodrilos y aves… debes ir al tour ofrecido en el recorrido por La Tobara.

En este recorrido te subes a una lancha, pasas por un laberinto de manglares donde la vegetación forma túneles naturales sobre el agua. Allí es donde precisamente ves a los cocodrilos descansando a la orilla del pantano y a algunas aves como garzas. También se aparecen las tortugas y la naturaleza está muy preservada.

Y para que la experiencia continúe con estos animales, precisamente hay un momento donde se pasa por el Cocodrilario Kiekari. Allí se aprende de estos animalitos y se observan diferentes ejemplares que conviven en el pantano ya mencionado.

¿Qué otras cosas se pueden hacer además de ver cocodrilos de muy cerca?

Otro de los grandes atractivos es el ámbito gastronómico, allí lo obligado a probarse es el pescado zarandeado, que combina tu huachinango o pargo, con achiote, chiles guajillo y de árbol, ajo, cebolla, limón, mayonesa y orégano. Así podrás disfrutar de carne jugosa por dentro y piel crujiente y caramelizada por fuera.

Otros atractivos