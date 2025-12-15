Las 2 playas de Nayarit donde es más probable que te salgan cocodrilos, según la IA

La presencia de cocodrilos en algunas playas de Nayarit está relacionada con la cercanía de ríos, esteros y manglares, hábitats naturales de esta especie. A partir del análisis de reportes de avistamientos y variables ambientales, una plataforma de inteligencia artificial (IA) identificó dos zonas del litoral nayarita donde existe una mayor probabilidad de encuentros con estos reptiles, especialmente durante ciertas épocas del año.

Según la herramienta digital ChatGPT, si bien el avistamiento de estos animales han sido casos aislados, siempre es bueno conocer cuáles son los puntos que están más propensos a una de estas apariciones y actualmente estos sitios son:



San Blas: la cercanía con esteros, manglares y lagunas, como La Tovara, convierte a esta zona en un hábitat natural para cocodrilos. En temporada de lluvias es más común que se acerquen a áreas costeras.

Esto debes tener en cuenta a la hora de encontrarte con un cocodrilo

Encontrarse con un cocodrilo puede ser una situación peligrosa si no se actúa correctamente. Estos reptiles suelen evitar el contacto humano, pero pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados o si alguien invade su territorio. Por tal razón, expertos del sitio Quora mencionaron que es fundamental mantener la calma, guardar distancia y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir cualquier riesgo.

Entre las recomendaciones clave, advirtieron:



No te acerques ni intentes alimentarlo.

Mantén una distancia mínima de 10 a 15 metros.

Aléjate lentamente, sin correr ni hacer movimientos bruscos.

No te metas al agua si hay aviso de presencia de cocodrilos.

Evita zonas cercanas a ríos, esteros y manglares, sobre todo al amanecer y atardecer.

, sobre todo al amanecer y atardecer. Respeta los señalamientos y reporta el avistamiento a Protección Civil.

Por otra parte, comentaron que los cocodrilos son animales protegidos y parte del ecosistema. La mayoría de los incidentes ocurren cuando las personas ignoran advertencias o se acercan demasiado.