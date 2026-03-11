Semana Santa; este el pueblo hermoso de Guanajuato que hace increíbles representaciones religiosas

Falta muy poco tiempo para que se lleve a cabo una de las celebraciones católicas más importantes, nos referimos a la Semana Santa. Estos días son tomados para vacacionar o seguir los ritos religiosos.

Si estás buscando pasar una Semana Santa distinta, pues te tenemos la opción perfecta. Un pueblo de Guanajuato se ha vuelto famoso debido a su representación alegórica con más de 300 actores.

¿Cuál es el pueblo de Guanajuato para celebrar Semana Santa?

Estamos hablando de Purísima del Rincón que a lo largo de los años ha ido captando la atención de los turistas ya que allí se lleva a cabo una de las festividades más importantes de Guanajuato que recibe el nombre de La Judea.

La Judea es una tradición que nació en 1872 por ende este año se celebran los 153 años. Es una representación teatral profano-religiosa que proviene de Hermenegildo Bustos, un artista originario de la época.

Aquí se lleva a cabo la escenificación de la Pasión de Cristo en la cual Judas Iscariote colabora en la detención de Jesús y luego es llevado a la horca por su traición. En esto participan 300 actores y músicos que salen a la calle con máscaras de madera que son elaboradas por la misma gente del pueblo.

La Judea de Purísima del Rincón es una de las tradiciones más representativas de Guanajuato. 152 años de historia, fe y arte que siguen vivos gracias al compromiso de nuestra gente. ¡Orgullo de nuestras raíces y de nuestra identidad cultural! 👺🎭 pic.twitter.com/4mRuVi3Ofa — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 19, 2025

Ellos lo que hacen es interpretar irónicamente al pueblo judío que traicionó a Jesús, sobre todo a quienes lo aprehendieron y dieron muerte. Esto da inicio a los festejos el Miércoles Santo.

El Viernes Santo se representa la sentencia, viacrucis y crucifixión de Jesús. A las 3 de la tarde llega el momento final de la celebración cuando persiguen a Judas y posteriormente lo ahorcan.

Luego de esto a Judas lo bajan de la horca y es enviado al infierno junto con el pueblo que traicionó a Jesús. Se entonan melodías con trompetas y tambores, además, se muestra el arrepentimiento y delirio del protagonismo de La Judea.