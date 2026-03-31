Vacaciones: estos son los mejores balnearios en Hidalgo para disfrutar

Si todavía no tienes un destino para las vacaciones, pues tenemos las mejores recomendaciones para que salgas de los balnearios de siempre y puedas disfrutar de las aguas termales.

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Estos balnearios se encuentran en el estado de Hidalgo y son muy recomendados tanto por los locales como por los turistas extranjeros. Son los lugares ideales para disfrutar en familia o con amigos.

¿Cuáles son los mejores balnearios de Hidalgo?

Parque EcoAlberto

Este es uno de los favoritos debido a que opera las 24 horas. Tiene albercas de agua termal, chapoteaderos y toboganes.

También podrás disfrutar del famoso "Gran Cañón" que cuenta con tirolesa extrema, rappel y kayak, paseos en lancha por el río Tula y caminatas nocturnas. La entrada tiene un valor de 150 pesos de 08:00 a 22:00 horas, si ingresas de 20:00 a 08:00, cuesta 70 pesos.

Las Cuevitas

Ubicado en Ixmiquilpan, este balneario cuenta con formaciones rocosas naturales que han creado pequeñas cuevas desde las cuales brota el agua termal que puede llegar a los 35 grados.

Aquí encontrarás asadores para poder preparar tus alimentos, cabañas y una zona de camping. La entrada tiene un valor de 150 pesos por persona y las cabañas rondan entre los mil 700 y hasta 2 mil 200 pesos.

Parque Acuático Valle Paraíso

Este es uno de los favoritos porque tiene instalaciones para el disfrute de todos. Sus aguas termales alcanzan temperaturas de 36°C, cuenta con tina de hidromasaje, áreas de juegos infantiles con figuras a escala de dinosaurios y toboganes.

Este es uno de los favoritos.

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Puedes ingresar pagando la entrada de 180 pesos, los adultos mayores con tarjeta INAPAM pagan 90 pesos y los niños ingresan gratis. Si quieres acampar tienes precios desde los 80 hasta los 300 pesos y las cabañas de los mil 300 hasta los 3 mil pesos.

Parque acuático Tephé

Este es considerado uno de los mejores de Hidalgo. Cuenta con una gran cantidad de albercas, toboganes multipistas, olas gigantes, área infantil, cascadas y una alberca con géiser artificial de 20 metros de altura.

Tiene un costo de 170 pesos de lunes a viernes y 250 pesos en fin de semana y vacaciones. Los adultos mayores con tarjeta INAPAM pagan 120 pesos y niños de menos de un metro de altura entran gratis.