Visita este pueblo mágico con el balneario perfecto para refrescarte ante ola de calor

De manera bastante interesante, se presenta la oportunidad de visitar un balneario a mitad de un pueblo mágico. Ante dicha oportunidad, tomando en cuenta que los tiempos de calor se están intensificando, convendría visitar San Pedro Cholula. Pero como se indicaba, sería buscar el balneario de El Cristo, el cual tiene zonas bastante atractivas para disfrutar en tu próxima salida de puente o fin de semana.

¿Qué ofrece el balneario instalado en medio de este pueblo mágico?

Popularmente conocido como Cholula, es un sitio turístico de gran interés en lo general. Su oferta histórica, cultural y religiosa la vuelve prácticamente única. Tiene una gran estructura prehispánica, rodeada de belleza arquitectónica de la época colonial. Es conocida por tener el basamento piramidal más grande del mundo y también el Santuario de Nuestra Señora de Remedios.

Pero el balneario El Cristo tiene como atractivo otro tipo de oferta. No es el espacio más amplio, pero tiene lo necesario para disfrutar con la familia. Cuenta con dos piscinas de distintas profundidades y unos cuantos toboganes-resbaladillas para un buen chapuzón

También tiene áreas verdes para que armes tu picnic, palapas con bancas, regaderas, mesas de concreto, baños, estacionamiento y unos cuantos espacios donde venden alimentos o bebidas. Sin embargo, también puedes llevar tu asador para hacer tu comida.

¿Dónde se encuentra El Cristo dentro de este pueblo mágico?

El lugar exacto es 12 de Oriente esquina con 12 Norte, en el barrio de San Miguel Tianguisnahuac, municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Su horario de operación es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tiene un costo de 50 pesos.

Por ese precio, también cuentas con un espacio para jugar futbol (con sus porterías incluidas), una red de voleibol para jugar unos cuantos puntos y un pequeño espacio para desarrollar una pequeña partida de basquetbol. Por ello, este es el sitio ideal si se piensa en algo más pequeño y se recomienda ir entre semana o llegar muy temprano para alcanzar sitio en las palapas que te salvan del sol.