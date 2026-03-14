Visita este sitio donde se presume que hay aguas curativas; está cerca de la CDMX

Las leyendas o pensamientos metafísicos de parte de pobladores actuales o incluso de parte de una cosmovisión que proviene desde hace miles de años, refleja situaciones como las que se indican en Tonatico. Hoy es llamado el Balcón de las Estrellas y algunos aseguran que contienen aguas curativas. Esto es lo que se sabe acerca de este Pueblo Mágico.

Ventaneando | Programa completo 10 de marzo de 2026

¿Por qué dicen que Tonatico tiene aguas curativas?

El nombre de este pueblo proviene del náhuatl, Tonatiuhco, que significa Lugar del Sol. Según los pobladores de la época prehispánica, allí se habría originado el astro. Ante dicha situación, siempre se pensó que esta región del Estado de México era sagrada. En la actualidad, es un espacio lleno de sitios perfectos para el escape de fin de semana.

Tienen las Grutas de la Estrella, con un espectáculo subtérraneo bastante particular, además de contar con el Balneario Municipal, donde se alcanzan temperaturas de hatsa 35 grados centígrados. Por ello algunos le llaman aguas curativas, pues ofrece una sensación sin igual para bajar el estrés.

Otros espacios para disfrutar en este Pueblo Mágico tienen como protagonista el Parque de Tzumpantitlán, que contiene una cascada de 50 metros de altura y tirolesas que permiten ver el ambiente de bosque desde arriba. Y por si no fueran suficientes razones para visitar Tonatico, también se encuentra el Parque Niltze, con un mirador donde se aprecia el nacimiento del Sol, el cual precisamente se denomina El Balcón de las Estrellas.

¿Qué se puede comer en este sitio con aguas curativas?

Pese a que la gente visita un sitio por lo ofrecido en el ámbito de tranquilidad, aventura, belleza o espacios naturales, la comida también se vuelve un elemento central. Por eso, Tonatico no tiene problema alguno con dicha situación. Y es que en sus platillos típicos destacan la carne de cerdo de guaje con salsa roja, con acompañamiento de tamales o frijoles.

Pero además en el ámbito gastronómico hacen sus siempre típicas gorditas, quesadillas, barbacoa, bebidas artesanales de agave y dulces tradicionales como las palanquetas.