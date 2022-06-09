Vicente Fernández Jr. confirma que lanzarán nuevo material de su padre.

Mucho se ha hablado sobre la serie no autorizada de Vicente Fernández, la cual es protagonizada por Pablo Montero, quien, dicho sea de paso, no llegó al último llamado de la serie aparentemente por andar pasado de copas, sobre la serie y otras cosas, Vicente Fernández habló para Ventaneando sobre cómo han sobrellevado la ausencia del ‘Charro de Huentitán'.

“Bueno, ha sido muy duro, como todo, hay que aprender a vivir con eso, tener su familia unida”, declaró Vicente Fernández Jr.

El hijo mayor del finado intérprete, coincidió con su sobrina Camila, quien señaló que ha sido un bálsamo ver y volver a escuchar a 'Chente' en los avances de la bioserie que el mismo cantante autorizó antes de su muerte.

“Estamos muy contentos que sale la serie en donde él aparece haciendo unos pequeños beats de la presentación de la biografía y que él estuvo enterado de todo, entonces, pues él seguirá estando y mientras que él siga estando, seguiremos pensando en él y todo su público esté pensando en él, este… pues va a durar muchos años Vicente Fernández”.

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El hijo de Vicente Fernández elogió el trabajo de Jaime Camil

El protagonista de la bioserie autorizada por la familia Fernández es Jaime Camil y el vástago del intérprete de “Acá entre nos” y “Mujeres divinas” elogió el trabajo del actor mexicano.

“Él es un hermano que así lo considero y así nos considera él, él gratamente con todo el deseo del mayor éxito del mundo para toda la producción, en especial que se dio la oportunidad de que fuera en TV Azteca donde saliera públicamente ya la serie (...), estamos muy contentos y es en reciprocidad de todas las muestras de cariño que nos ha dado la gente”, añadió.

Por último, Vicente Fernández Jr., confirmó que en su momento se lanzará nuevo material discográfico de su padre: “Se tendrá que programar, estamos muy contentos y sabemos que será muy bien recibido por todo el público”.