VIDEO: Captan a dos mujeres intentando arrojarse de un taxi en Tlalpan.

Lidia Gabriela, una joven de 23 años, perdió la vida en Iztapalapa tras supuestamente arrojarse de un taxi en movimiento que se salió de la ruta que le había trazado al chofer.

En Tlalpan, se dio un hecho similar cuando presuntamente dos mujeres abrieron la puerta del taxi que abordaban buscando bajarse, debido a que el conductor cambió la ruta de un momento a otro.

El video compartido en TikTok, el cual inmediatamente se hizo viral en las demás redes sociales, muestra al vehículo acelerando la velocidad, pero al ver que detrás la pareja iba grabando y tocando el cláxon, se detuvo y así las mujeres pudieron bajarse y ponerse a salvo.

“Nos percatamos que se abrió la puerta de atrás de un taxi. Se nos hizo extraño que no cerrara de inmediato y mi novio se puso a accionar el claxon muchas veces”, señala la grabación.

“Íbamos a (inaudible) y nos trajo por acá [el taxista] y no nos quería hacer la parada. Ya me iba a aventar pero vi que mi hija se iba a quedar (inaudible)”, dijeron las féminas que estaban al borde del llanto.

"Afortunadamente estaban bien, pero sean desconfiados de cualquier señal extraña. No seamos indiferentes porque podemos ser la diferencia de otro desenlace", añadió la mujer que grabó.

Hasta el momento, solo la Semovi se ha pronunciado asegurando que ya hizo un reporte al respecto.