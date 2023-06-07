VIDEO: Cesia fue captada cantando en las calles de la CDMX.

Desde la primera ocasión que pisó el escenario de La Academia, Cesia sorprendió a todos con su impactante voz y carisma para poder entrar en el corazón de los fans, quienes la apoyaron en todo momento.

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Fue tanto el talento demostrado por Cesia en La Academia, que ganó la última edición del reality en marco de sus 20 años.

La joven ha seguido su carrera con importantes presentaciones en distintos eventos. Además, fue reconocida por su talento y esfuerzo por el gobierno de su país.

Hace un par de días, un video de Cesia cantando en las calles de la Ciudad de México se volvió tendencia en las redes sociales, luego de ser compartido en TikTok.

¿Cómo fue la reacción de los fans al ver a Cesia cantando en la CDMX?

La impactante aparición de Cesia en las calles de la Ciudad de México fue en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde la joven estaba cantando el popular tema ‘Antes de ti’ de Mon Laferte.

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En el video se puede ver que muchos de los fans de Cesia la reconocieron y de inmediato se acercaron para reconocer su talento.

Tras su salida de La Academia, Cesia ha lanzado dos sencillos que han quedado en el gusto de sus fans y el público en general, el primero de ellos fue ‘Me rehúso’, tema que deja en claro su gran talento y capacidad vocal que tiene.

