Andresse rompe el silencio y revela por qué no funcionó su relación con Cesia.

Dentro de la última generación de La Academia, tuvimos la oportunidad de escuchar grandes voces de los alumnos, pero también fuimos testigos del romance que estaba comenzando a formarse entre dos participantes.

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Conforme los conciertos iban pasando, todos notaban la química que había entre Andresse y Cesia, quienes tuvieron dedicatorias muy directas en los conciertos y, hasta un beso que dejó a todos sorprendidos.

Las cosas marchaban muy bien entre ellos, pero meses después Andresse reveló los motivos que los llevaron a separarse y seguir su camino por separado.

¿Por qué no funcionaron las cosas entre Cesia y Andresse?

Por medio de una entrevista que Andresse concedió para el programa Blalala Show, el finalista de la última generación reveló toda la verdad sobre Cesia.

Ahí en La Academia sí hubo sentimientos, pasó eso del beso. Ahí todo muy bien, después no siguió creciendo

Aunque los fans pensaban que podrían terminar juntos, al igual que pasó con Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, ellos decidieron quedar solo como grandes amigos y seguir su carrera.

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Sin embargo, los fans han recordado el momento que Andresse habló sobre la posibilidad de que las cosas fueran creciendo, aunque en ese momento solo se estaban conociendo.

Por Cesia, muy bien, ¿por qué preguntan? Nos llevamos muy bien Cesia y yo, tenemos mucha química para muchas cosas… Nos estamos conociendo, que pase lo que tenga que pasar, ahorita nada más somos amigos, veremos qué pasa, es una persona lindísima que quiero muchísimo y admiro muchísimo

Lamentablemente, las cosas no funcionaron entre ellos, pero los dos han seguido creciendo en su carrera con el lanzamiento de nuevos sencillos.

