El VIDEO de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que rompió las redes.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se encuentran disfrutando de unas impresionantes vacaciones por Europa y a través de sus redes sociales han compartido detalles de lo que ha sido su travesía por el Viejo Continente.

Los exacadémicos han subido a sus respectivas cuentas de Instagram imágenes de su estancia en Italia donde visitaron lugares emblemáticos como El Vaticano, La Capilla Sixtina, Florencia, la Torre de Pisa, la Fontana di Trevi y el Castillo de San´t Angelo.

Carlos Rivera y Cynthia Rivera roban suspiros en Grecia

Su paso por Italia llegó a su fin, así lo reveló el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, quien el día de ayer compartió una imagen que arrancó suspiros desde las paradisíacas playas de Mykonos, en Grecia, donde mostró su bien trabajado torso mientras se tomaba una selfie.

El cantante acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Desde Mykonos viendo que ya somos 8 Millones en esta familia de Instagram. Gracias por acompañarme en este camino. Los amo muchos millones de veces más!!!”.

Por su parte, Cynthia Rodríguez subió unos videos a sus historias de Instagram donde aparece luciendo un impresionante bikini rojo mientras caminaba por las calles de Mykonos, pero el que más llamó la atención fue uno donde el reflejo de la puerta de su habitación dejó al descubierto su escultural y torneado cuerpo.

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sorprenden a sus fans

Una de las más recientes historias compartidas por la exconductora de Venga La Alegría llamó la atención de sus seguidores, pues, aunque no aparecen sus rostros, tanto ella como Carlos Rivera aparecen chocando sus copas en señal de celebración, lo que hace supone que están disfrutando al máximo de sus vacaciones.

Pero eso no es todo, Cynthia también compartió dos historias más donde luce un impresionante bikini blanco que resalta sus encantos y atributos mientras disfruta del esplendoroso sol que baña las costas de Grecia.

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