El VIDEO de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que rompió las redes.

¿Qué mensaje dio Cynthia antes de marcharse?

Cabe recordar que el pasado mes de mayo la exacadémica se despidió de nuestro matutino con un emotivo mensaje dirigido a sus compañeros de programa y a todos los televidentes.



“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora en el foro de VLA.