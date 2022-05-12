VIDEO: Descubre a su novio con su amante, su reacción se hace viral.

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en el lugar donde las personas cuentan las historias más sorprendentes, esas que parece que solo salen en las películas.

Una de las historias que las personas pueden llegar a cuestionar si es completamente real o solo parte de una actuación para ganar likes, es lo que acaba de pasar hace unos días y que se ha hecho viral en las redes sociales.

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La reacción de una mujer al descubrir la infidelidad de su novio

Una mujer sorprendió y dejó sin palabras a todos por la reacción que tuvo al descubrir la infidelidad de su pareja.

El video fue compartido por medio de la plataforma de TikTok por el usuario @javiersolis0_0, la publicación tiene una duración de apenas 23 segundos, pero es tiempo suficiente para poder ver la escena que se vivió en un restaurante.

En el lugar estaban un hombre y una mujer que al parecer celebraban algo importante, pero la magia se terminó cuando llegó una mujer a interrumpirlos que les comenzó a gritar y a saltar por todo el recinto.

La mujer había descubierto que todas sus sospechas eran ciertas, que su pareja tenía una amante y ella los había encontrado cenando, ante la insólita reacción, el hombre trató de calmarla en todo momento ante la mirada de las personas que estaban cenando en el lugar.

Pero contrario a todo eso, la mujer que había descubierto la infidelidad de su pareja intentó subir a un escenario para llamar la atención de todos en el lugar.

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Al final, el hombre logró sacar a su pareja del lugar y terminar con el escándalo, todo esto mientras la tercera en discordia seguía sin moverse de su lugar observando todo lo que pasaba.