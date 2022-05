Filtran video desnudo de Jesse Williams, actor de Grey’s Anatomy.

Un video del actor Jesse Williams desnudo en el escenario, capturado durante la escena de una ducha de la obra de teatro en Broadway Take Me Out, se publicó en internet y rápidamente se viralizó, provocando la indignación de productores y del sindicato que representa a la industria.

Y es que alguien que asistió como público creyó que sería buena idea grabar al actor sin su consentimiento y no sólo eso, sino difundirlo en la web.

Condenamos en los términos más enérgicos la creación y distribución de fotografías y videos de nuestros miembros durante una escena de desnudos. En cada actuación, existe un entendimiento mutuo entre la audiencia y los artistas de que estamos compartiendo una experiencia limitada a este tiempo y lugar; esa confianza hace posible que estemos expuestos tanto emocional como físicamente. Es una violación que impide nuestra capacidad colectiva de contar historias con audacia y valentía

Los culpables podrían tener consecuencias legales

Ante los hechos, los productores de la obra recordaron las consecuencias legales que esto podría implicar para la persona que haya cometido la acción, además de exigir que este contenido sea bajado de la red y que nadie participe en su distribución, pues de igual forma podría haber consecuencias.

Estamos consternados de que se haya violado esta política y se hayan publicado imágenes no autorizadas de nuestra compañía de actores. Es muy desafortunado que un miembro de la audiencia decidiera faltarle el respeto a la producción, a sus compañeros de audiencia y, lo que es más importante, al elenco de esta manera. Tomar fotografías de alguien desnudo sin su consentimiento es altamente objetable y puede tener graves consecuencias legales

La compañía que produce la obra, expresó que reforzará la seguridad a raíz de la violación, ya que a pesar de haber utilizado bolsas selladas para proteger a los actores, pues los miembros del público que llegan al teatro, entregan sus teléfonos mismos que se guardan hasta el final del espectáculo.