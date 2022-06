VIDEO: Despierta de coma tras accidente, su novio la bloqueó de redes.

Hay historias increíbles que provienen de las redes sociales y esta es increíble pues tenemos un video donde una mujer despierta del coma tras un accidente y se da cuenta que su novio la bloqueó de redes.

El hecho nos lo trae TikTok, donde una mujer llamada Brie Duval, que es usuaria en ese espacio con el nombre @hotcomagirl1, contó esta peculiar historia que incluyó problemas físicos, varios derivados del accidente que sufrió, como un final inesperado de la relación que tenía con su entonces novio.

¿Cómo fue que su novio la bloqueó de redes?

Para comenzar hay que decir que llevaban 4 años juntos y que incluso estaban comprometidos para casarse en algún momento. Es decir, las cosas iban realmente en serio y la acción del exnovio de Brie es tan sorpresiva como inesperada.

Brie Duval había estado 3 meses en coma luego de caer desde 10 metros de altura. Tuvo mucha suerte pues las cosas podrían haber terminado realmente mal y esto tiene una mayor valorización cuando vemos todas las lesiones que padeció: hemorragias internas, lesiones en su columna, derrame cerebral y fracturas en sus huesos y dientes. Encima una vez que despertó le costó mucho recuperar la memoria, precisamente 2 meses, y cuando fue volviendo a la realidad se encontró con que estaba nuevamente soltera.

La mujer de 25 años se encontró en su celular con un mensaje de su ya ex que le decía que había comenzado una relación y que ya estaba viviendo con la muchacha como con su hijo y que por favor no la contactara. A esto lo complementó bloqueándola en sus redes sociales por lo que realmente el hombre se portó demasiado mal y su comportamiento, que hasta incluyó no haber visitado ni una sola vez a Brie en el hospital, está a años luz de ser correcto o defendible.