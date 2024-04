El polémico video donde el Fofo Márquez confiesa haber agredido a un policía en EE.UU.

El nombre de Rodolfo “Fofo” Márquez sigue acaparando titulares, esta vez por un video viral donde admite haber agredido a un policía en Estados Unidos. Esta nueva controversia se suma a la reciente vinculación a proceso por tentativa de feminicidio que enfrenta.

Viralizan video donde Fofo Márquez admite haber agredido a un policía en Estados Unidos

En el video, Márquez reveló que cometió un acto que podría llevarlo a prisión en ese momento: “Si en estos días no ven nada de mí, es porque a lo mejor me deportaron o me encuentro en alguna prisión en Estados Unidos porque acabo de hacer algo que no debí de haber hecho.”

En el clip en cuestión, el influencer explicó que, al no entender inglés, un policía intentó hablar con él y, presuntamente, la situación escaló hasta llegar a un forcejeo y una agresión por parte del TikToker.

Lo agarré, lo golpeé, le hice una llave y me eché a correr y pues bueno, estoy un poco preocupado porque aquí en Estados Unidos no es como en México que la haces y no te pasa nada.

¿Cuál es la situación legal de Fofo Márquez?

Cabe mencionar que la situación actual de Márquez se ve muy complicada. En este sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalló los hechos que derivaron en la vinculación a proceso por tentativa de feminicidio. La FGJEM señaló que el pasado 22 de febrero, el influencer habría agredido a una mujer en un estacionamiento.

En suma, el Agente del Ministerio Público presentó pruebas que acreditan que Márquez practica boxeo recreativo y que los golpes propinados a la víctima la hicieron caer al pavimento, poniendo en riesgo su vida al ser casi atropellada.

¿Qué futuro le espera a Fofo Márquez?

Actualmente, Fofo Márquez se encuentra en espera de una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la cual oscila entre 13 años 4 meses y 46 años 8 meses de prisión. Además, las nuevas declaraciones sobre la agresión a un policía en Estados Unidos podrían complicar aún más la situación legal del influencer.

