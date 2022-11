VIDEO: Guardia se hace viral por cantar tema de Harry Styles durante concierto.

El cantante británico Harry Styles se presentó con éxito en el Foro Sol de la Ciudad de México con motivo de su gira “Love on Tour” y el día de ayer cerró con broche de oro sus presentaciones en territorio azteca.

Desde que Harry Styles inició su carrera como solista se ha convertido en uno de los más importantes en la actualidad y cada uno de sus discos ha representado un verdadero hitazo, de ahí que muchas de sus rolas estén entre las más escuchadas en plataformas digitales.

Luego de más de dos años de espera por la pandemia de la COVID-19, Harry Styles volvió a México para dar una serie de conciertos por Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México donde fue una verdadera locura y abarrotó el Foro Sol ya que nadie quería perderse la oportunidad de corear los mejores éxitos del británico.

Los fans de el exOne Direction cantaron a todo pulmón temas como “Watermelon sugar”, “As it was” y “Story of my life”, pero llamó la atención cuando el cantante interpretó “Sing of the times” y un guardia de seguridad se desgañitó en pleno concierto.

¿Qué pasó con el guardia? Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron con videos de fanáticos que asistieron a una de las 4 fechas que Styles anunció en suelo mexicano. En TikTok se hizo viral un pequeño clip de un joven que asistió al concierto, pero como guardia, pero a los pocos minutos de iniciado el concierto se olvidó de su labor y disfrutó al máximo del espectáculo.

El video sorprendió a miles de internautas pues el joven Kevin Zapata no disimuló ni un segundo y disfrutó del concierto como si fuera un fan más, incluso se grabó cantante “Sing of the times” del cantante británico.

Si alegría fue captada por diversos fanáticos y compartieron el momento en sus redes sociales, esto desató un sinfín de comentarios y reacciones como: “Jajajaa nms y todavía le van a pagar”, “el de seguridad sería perfectamente yo”, “yo si fuera de seguridad”, “sólo él trabaja en lo que realmente y con el que realmente ama”, “da igual el trabajo, no todos los días disfrutas un concierto del Jarrito”, “estoy a punto de buscar trabajo como seguridad para ir a tb”, “entrar gratis a un concierto de Harry y ser Harrie, ese chico logró todo”, fueron algunas de las reacciones.