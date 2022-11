Así fue captado Harry Styles en calles de la CDMX. (FOTOS)

El cantante británico Harry Styles se encuentra en México gracias a los conciertos que dará este 24 y 25 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México con motivo de su gira “Love on Tour”, por lo que decidió aprovechar de su estancia en suelo azteca para dar un pequeño paseo por las calles de la capital del país.

El también actor fue captado paseando por las calles de la Ciudad de México, las imágenes se hicieron virales en Twitter, en las imágenes se ve al intérprete de “Watermelon sugar”, “As it was” y “Story of my life”, entre otras, caminando por lo que parecer ser la colonia Roma Norte, Condesa y Chapultepec.

Harry Styles vestía un short en color negro y una sudadera azul, gorra, lentes oscuros y cubrebocas para pasar desapercibido, aunque en todo momento se hizo acompañar de algunos amigos y elementos de su equipo de seguridad. El británico incluso caminó frente a un puesto de tacos de carnitas.

Styles también recorrió buena parte de Chapultepec y tomó un recorrido en la Casa-Taller de Luis Barragán, uno de los arquitectos mexicanos más famosos, donde repartió autógrafos al personal.

imagínate que estés comiendo unos tacos de carnitas y de repente te encuentras a Harry Styles, pues esto solo pasa en México pic.twitter.com/OkTha6rfLI — holding on to heartache ᭄᭄⸙ -2 (@freaklhl) November 24, 2022

Harry dio autógrafos a fans hoy en CDMX! pic.twitter.com/as6G8oxr1L — Harry Styles México (@HarryMexOficial) November 24, 2022

¿Qué dijeron los internautas? Esto desató infinidad de comentarios por parte de los internautas, quienes publicaron “imagínate que estés comiendo unos tacos de carnitas y de repente te encuentras a Harry Styles, pues esto solo pasa en México”, “De a 15 el taco, pero ver a Harry Styles no tiene precio”, “Jamás imaginé ver a Harry tan cerca y a dos cuadras de mi uni”, “Harry Styles anda de loquillo paseándose por la CDMX”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, este no fue impediento para que sus fans con visión privilegiada pudieran verlo y reconocerlo, por lo que no dudaron en fotografiarlo a la distancia, mientras que otros le pidieron autógrafos.





Cabe mencionar que mientras el cantante británico recorría las calles de la Ciudad de México, varias de sus fans se encontraban a las afueras de un prestigioso hotel para recibirlo y él ni por enterado, incluso en el Foro Sol un gran número de seguidores se quedaron a acampar para poder verlo lo más cerca posible.

