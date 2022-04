VIDEO: Heliud Pulido sufre escalofriante caída, termina con collarín.

La competencia ha alcanzado su punto más alto dentro de las playas de Exatlón: All Star, pues nadie se quiere ir, por lo que los atletas buscan sacar ventaja de cualquier juego para poder asegurar su lugar en la gran final del reality deportivo más famoso de la televisión mexicana.

Para muestra de ello, este fin de semana Heliud Pulido luchó contra sus propios compañeros para poder quedarse con el blindaje de la temporada y asegurar su lugar en las semifinales; siguiendo por el mismo camino, ayer los rojos lograron ganar el Duelo por la Ventaja.

Con esto, los rojos aseguran empezar mejor que los azules en el próximo Duelo de Supervivencia y así poder mandar a sus rivales a defender su lugar dentro de las playas de Exatlón: All Star.

La fuerte lesión de Heliud Pulido en Exatlón: All Star

Lamentablemente, no todo pueden ser buenas noticias para los atletas rojos, quienes han demostrado no estar tan cómodos con los azules dentro de la Fortaleza, pero han asegurado que la amistad y la competencia son cosas diferentes.

Este martes durante la disputa de uno de los dos autos completamente nuevos, Heliud Pulido sufrirá una fuerte caída de un pasamanos en donde se puede ver que realmente el golpe es muy fuerte y de inmediato sus compañeros lo tienen que ayudar.

No obstante, el golpe fue tan fuerte que sus compañeros no tuvieron opciones para ayudarlo a levantarse y lo mejor fue no tocarlo, por lo que tuvieron que esperar a que los paramédicos llegaran para ayudarlo.

Los profesionales de inmediato le pusieron collarín y lo trasladaron en camilla para recibir la mejor atención médica. No te pierdas los detalles de la lesión y caída de Heliud Pulido esta noche en punto de las 19:30 en la señal de Azteca UNO.