VIDEO del juicio de Johnny Depp y Amber Heard se hace viral.

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp sigue dando de qué hablar, sobre todo después de que el actor volviera a subir al estrado y revelara en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax que su exesposa lo insultaba, lo menospreciaba y reprendía.

“Fue una especie de fuego racheado, una especie de desfile interminable de insultos”, dijo el actor. “La señora Heard no era capaz de estar equivoca. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivcada”, añadió.

El actor también dijo que a menudo se producía violencia, ya fuera con una bofetada o un empujón de Heard o con ésta arrojándole el control remoto de la televisión o una copa de vino en la cara. Pero eso no es todo, tras siete días de juicio, el actor que diera vida a Jack Sparrow en la franquicia “Piratas del Caribe” reveló que tras una discusión, Amber Heard habría defecado en su cama.

Los hechos habrían ocurrido durante la celebración de cumpleaños de la actriz, a la cual Depp llegó tarde debido a una junta que tuvo con sus contadores. Tras lo sucedido el actor se fue y le pidió a Amber Heard que no lo siguiera, por lo que ella comenzó a arrojarle objetos y después defecó en su cama.

El momento que detonó su relación

El momento que hizo que Johnny Depp decidiera dar por terminada su relación con Heard llegó tras la muerte de su madre, pues de acuerdo con sus declaraciones logró perdonar a su madre y en ese momento entendió que tenía que separarse de la actriz.

“Amber controló todos los segundos de mi vida, incluso los shows. Cuando terminaba, recuerdo subir al autobús para llorar y sacarlo todo”, dijo Depp.

Por ello y muchas cosas más, Amber Heard se ha convertido en la villana de la historia, pues el actor cuenta con el apoyo de sus amigos y de sus fanáticos, quienes no dejado de mostrarle que están con él y para muestra un botón. En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa salir de la corte a ambos actores, pero lo que llama la atención es que mientras Depp recibe muestras de cariño, Heard recibe insultos.

En las imágenes se ve los fans de Johnny Depp llamar mentirosa a Amber Heard, abuchearla e insultarla mientras se dirige a su vehículo, en tanto que al actor lo arropan, le toman fotos, lo saludan y le hacen saber que están con él, incluso le arrojan flores a su vehículo.